Запад использует украинцев как пушечное мясо против России, — представитель РФ в ООН

По словам дипломата Дмитрия Полянского, Москва также передала странам-членам Совета Безопасности ООН новые доказательства "функционирования биолабораторий США в Украине".

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Россия скептически относится к идее объявления "пасхального перемирия" и считает, что Запад "использует украинцев как пушечное мясо". Такое заявление сделал заместитель постпреда РФ в Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский в ходе заседания СБ ООН, которое проходило 19 апреля.

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По его словам, решение о введении режима прекращения огня принимает исключительно Министерство обороны РФ.

Вместе с этим, Дмитрий Полянский, комментируя предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о введении "пасхального перемирия" на 4 дня, заявил, что скептически относится к подобной инициативе. Зампостпреда РФ в этом контексте обвинил Украину в невыполнении предыдущих договоренностей с Москвой.

"Мы объявляли о прекращении огня, мы открывали гуманитарные коридоры, и ни то, ни другое не соблюдалось Украиной или злонамеренно использовалось для организации провокаций, как в Буче… Мы объявляем о гуманитарных коридорах каждый день, объявляем каждый день о прекращениях огня, мы делали это даже сегодня в отношении завода "Азовсталь" в Мариуполе. Но украинская сторона это не использует, они пренебрегают этими призывами", — продолжил Полянский, выступая на заседании СБ ООН.

Зампостпреда РФ также заявил, что Москва предоставила странам-членам Организации новые доказательства "функционирования биолабораторий США в Украине". По его словам, новые данные были получены Министерством обороны России и представлены в СБ ООН в качестве "официального документа".

"Свидетельства военно-биологической деятельности на территории Украины в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия накапливаются. Мы распространили соответствующие новые материалы в качестве официального документа СБ", — подчеркнул дипломат и обвинил Запад в "использовании украинцев в качестве пушечного мяса" против ВС РФ.

Напомним, ООН инициировала переговоры между РФ и Украиной по гуманитарным вопросам. По задумке генерального секретаря Организации Антониу Гутерриша, страны могут договориться о режиме прекращения огня.

Также сообщалось, что 19 апреля президент США Джо Байден провел переговоры с лидерами ЕС и НАТО, в ходе которых лидеры Запада обсуждали эскалацию войны и наступление ВС РФ на Востоке Украины.