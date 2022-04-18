В ООН инициировали переговоры между РФ и Украиной по гуманитарным вопросам

По словам Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, прекращение огня в гуманитарных целях может произойти через несколько недель. Это будет зависеть от ситуации на фронте и результата переговоров.

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В Организации объединенных наций выступили с предложением провести переговоры между Украиной и Россией для обсуждения гуманитарных вопросов. Украинская сторона уже согласилась, теперь ожидается ответ от российской. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс во время пресс-конференции.

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По его словам, ООН предложила провести онлайн-встречу российским и украинским представителем под эгидой международного ведомства, чтобы обсудить гуманитарные вопросы, особенно их военную составляющую: перемирие, мониторинг, безопасность зеленых коридоров. Также встреча может состояться в Турции. Гриффитс заявил, что поражен посреднической ролью Анкары в российско-украинских переговорах. Он добавил, что полетит в Турцию, чтобы обсудить с президентом Реджепом Эрдоганом ситуацию в Украине.

Представитель ООН заявил, что Украина согласилась на такие переговоры, теперь ожидается ответ от России. Он добавил, что прекращение огня в гуманитарных целях в ближайшее время не предвидеться. Однако это может произойти через несколько недель — в зависимости от обстоятельств на фронте и переговоров.

По словам Гриффитса, для безопасной эвакуации мирных жителей из осажденного и частично захваченного Мариуполя нужно минимум три дня прекращения огня.

Напомним, 18 апреля в Генштабе Украины, что вторая фаза войны в Украине началась — российская армия начала наступление на Донбассе. Оккупанты пытаются захватить населенные пункты Лиман, Кременная, Попасная, Рубежное и Мариуполь.

Ранее, 14 апреля в ООН заявили, что из-за вторжения России в Украину 1,7 млрд жителей планеты могут столкнуться с невиданным голодом. Генсек организации Антониу Гутерриш предупредил о наибольшем продовольственном кризисе за последние десятилетия.