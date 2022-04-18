В ООН ініціювали переговори між РФ та Україною щодо гуманітарних питань

За словами Генсека ООН з гуманітарних питань Мартіна Гріффітса, припинення вогню з гуманітарною метою може статися за кілька тижнів. Це залежатиме від ситуації на фронті та результату переговорів.

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В Організації Об'єднаних Націй виступили із пропозицією провести переговори між Україною та Росією для обговорення гуманітарних питань. Українська сторона вже погодилася, тепер очікують на відповідь від російської. Про це повідомив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс під час пресконференції.

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За його словами, ООН запропонувала провести онлайн-зустріч між російським та українським представником під егідою міжнародного відомства, щоб обговорити гуманітарні питання, особливо їхню воєнну складову: перемир'я, моніторинг, безпеку зелених коридорів. Також зустріч може відбутися в Туреччині. Гріффітс заявив, що вражений посередницькою роллю Анкари в російсько-українських переговорах. Він додав, що полетить до Туреччини, щоб обговорити із президентом Реджепом Ердоганом ситуацію в Україні.

Представник ООН заявив, що Україна погодилася на такі переговори, тепер очікують на відповідь від Росії. Він додав, що припинення вогню з гуманітарною метою найближчим часом не передбачають. Однак це може статися за кілька тижнів — залежно від обставин на фронті та переговорів.

За словами Гріффітса, для безпечної евакуації мирних жителів з обложеного та частково захопленого Маріуполя потрібно щонайменше три дні припинення вогню.

Нагадаємо, 18 квітня в Генштабі України, що друга фаза війни в Україні розпочалася — російська армія розпочала наступ на Донбасі. Окупанти намагаються захопити населені пункти Лиман, Кремінна, Попасна, Рубіжне та Маріуполь.

Раніше, 14 квітня, в ООН заявили, що через вторгнення Росії в Україну 1,7 млрд жителів планети можуть зіткнутися з небаченим голодом. Генсек організації Антоніу Гутерреш попередив про найбільшу продовольчу кризу за останні десятиліття.