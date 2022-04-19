Захід використовує українців як гарматне м'ясо проти Росії, — представник РФ в ООН

За словами дипломата Дмитра Полянського, Москва також передала країнам-членам Ради безпеки ООН нові докази "функціонування біолабораторій США в Україні".

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Росія скептично ставиться до ідеї оголошення "Великоднього перемир'я" та вважає, що Захід "використовує українців як гарматне м'ясо". Таку заяву зробив заступник постпреду РФ в Організації Об'єднаних Націй Дмитро Полянський на засіданні РБ ООН, яке проходило 19 квітня.

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За його словами, рішення про введення режиму припинення вогню ухвалює виключно Міністерство оборони РФ.

Водночас, Дмитро Полянський, коментуючи пропозицію генсека ООН Антоніу Гутерреша про запровадження "Великоднього перемир'я" на 4 дні, заявив, що скептично ставиться до подібної ініціативи. Зампостпреда РФ у цьому контексті звинуватив Україну в невиконанні попередніх домовленостей із Москвою.

"Ми оголошували про припинення вогню, ми відкривали гуманітарні коридори, і ні те, ні інше не дотримувалося Україною чи зловмисно використовувалося для організації провокацій, як у Бучі… Ми оголошуємо про гуманітарні коридори щодня, оголошуємо кожен день про припинення вогню, ми робили це навіть сьогодні щодо заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Але українська сторона це не використовує, вони нехтують цими закликами", — продовжив Полянський, виступаючи на засіданні РБ ООН.

Зампостпред РФ також заявив, що Москва надала країнам-членам Організації нові докази "функціонування біолабораторій США в Україні". За його словами, нові дані були отримані Міністерством оборони Росії та представлені в РБ ООН як "офіційний документ".

"Свідчення військово-біологічної діяльності на території України, порушуючи Конвенцію про заборону біологічної та токсинної зброї, накопичуються. Ми розповсюдили відповідні нові матеріали як офіційний документ РБ", — підкреслив дипломат і звинуватив Захід у "використанні українців як гарматного м'яса" проти ЗС РФ.

Нагадаємо, ООН ініціювала переговори між РФ та Україною з гуманітарних питань. За задумом генерального секретаря Організації Антоніу Гутерреша, країни можуть домовитися про режим припинення вогню.

Також повідомлялося, що 19 квітня президент США Джо Байден провів переговори з лідерами ЄС і НАТО, під час яких лідери Заходу обговорювали ескалацію війни та наступ ЗС РФ на Сході України.