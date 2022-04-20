"Договорняков" не будет": мэр Славянска отверг возможность "сдачи" Донбасса оккупантам

По словам Вадима Ляха, на данный момент, в отличие от 2014-15 годов, наблюдается единство населения, военных и государственных властей в вопросе противостояния силам РФ.

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На фоне начала нового этапа полномасштабной войны — боев за Донбасс — в регионе ни на военном, ни на политическом уровне не идут внутренние дискуссии о каком-либо "сливе" и "договорняках" по сдаче территории силам РФ. Сейчас, в отличие от 2014 года, когда началась война, наблюдается единство как среди населения, так и среди Вооруженных сил Украины и государственных властей в вопросе противостояния оккупанту. Об этом в интервью Фокусу заявил мэр Славянска Донецкой области Вадим Лях.

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Глава городской военной администрации, говоря об отличиях актуальной фазы войны, начавшейся 24 февраля, от событий 2014-2015 годов, отметил, что "никто уже не маскируется" и российские войска активно используют "все что можно" в ходе полномасштабного вторжения — бомбят города 500-килограммовыми авиабомбами, не принимая во внимание угрозу жизни мирного населения. Лях подчеркнул, что 7-8 лет назад такого не было.

Также глава города отметил, что в 2014 году жители региона подозревали о существовании неких предательских договоренностей по намеренной сдаче территории Донбасса силам противника: многие задавали вопросы "Почему так вышло?", "Почему там дали выйти им?", "Почему там случилось так?", "А не является ли это договорняком?". Однако на данный момент такой ситуации не наблюдается.

"Сейчас могу сказать, что нет разговоров ни на уровне политикума, даже на моем уровне, ни на уровне военных, каких-то внутренних дискуссий о "сливах", "договорняках" и т.д. По любой ситуации. Даже если надо где-то отступить, а потом наступать", — заверил мэр города.

Одной из отличительных черт сегодняшней военной ситуации Лях назвал "единство у активной части населения, у армии, у руководства страны", поэтому никто даже не заводит речь о том, что Донбасс могут "отдать или слить".

Отвечая на вопрос о том, могут ли ему доверять украинцы во время полномасштабной войны, учитывая, что во время захвата Славянска российскими силами в 2014 году Лях пожал руку "народному мэру" Вячеславу Пономареву, мэр отметил, что никаких обвинений правоохранители ему по этому поводу не выдвигали. Также Лях подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский назначил его главой городской военной администрации своим указом, и чтобы занять эту должность, кандидат на нее должен пройти специальную проверку.

"Это уже не выборная должность. Точно так же вторым указом, когда в Славянске была введена военная администрация, был назначен Лях на эту должность. Решайте сами. На сегодняшний день есть понимание следующее, что я же не пришел к нему, чтобы пожать руку. И на выборах в 2020-м основным соперником моим был представитель ОПЗЖ. И голосовало за меня проукраинское население города", — добавил Лях.

Полную версию интервью с мэром Славянска, посвященное обстановке в прифронтовом городе на фоне полномасштабной войны с Россией, читайте на нашем сайте.