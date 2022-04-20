"Договорняків" не буде": мер Слов'янська відкинув можливість "здачі" Донбасу окупантам

За словами Вадима Ляха, на цей час, на відміну від 2014-15 років, спостерігають єдність населення, військових та державної влади в питанні протистояння силам РФ.

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На тлі початку нового етапу повномасштабної війни — боїв за Донбас — у регіоні ні на військовому, ні на політичному рівні не йдуть внутрішні дискусії про будь-який "злив" і "договірняки" щодо здачі території силам РФ. Зараз, на відміну від 2014 року, коли розпочалася війна, спостерігають єдність як серед населення, так і серед Збройних Сил України та державної влади щодо протистояння окупанту. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив міський голова Слов'янська Донецької області Вадим Лях.

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Глава міської військової адміністрації, говорячи про відмінності актуальної фази війни, що розпочалася 24 лютого, від подій 2014-2015 років, зазначив, що "ніхто вже не маскується" і російські війська активно використовують "все, що можна" в ході повномасштабного вторгнення — бомблять міста 500-кілограмовими авіабомбами, не зважаючи на загрозу життю мирного населення. Лях наголосив, що 7-8 років тому такого не було.

Також глава міста зазначив, що у 2014 році жителі регіону підозрювали про існування якихось зрадницьких домовленостей щодо навмисної здачі території Донбасу силам супротивника: багато хто запитувався "Чому так вийшло?", "Чому там дали вийти їм?", "Чому там сталося так? ", "А чи це не є договірняком?". Проте наразі такої ситуації не спостерігають.

"Зараз можу сказати, що немає розмов ні на рівні політикуму, навіть на моєму рівні, ні на рівні військових, якихось внутрішніх дискусій про "зливи", "договірняки" тощо. За будь-якої ситуації. Навіть якщо треба десь відступити, а потім наступати", — запевнив мер міста.

Однією з відмінних рис сьогоднішньої воєнної ситуації Лях назвав "єдність в активній частині населення, в армії, в керівництва країни", тому ніхто навіть не говорить про те, що Донбас можуть "віддати або злити".

Відповідаючи на запитання про те, чи можуть йому довіряти українці під час повномасштабної війни з огляду на те, що під час захоплення Слов'янська російськими силами у 2014 році Лях потиснув руку "народному меру" В'ячеславу Пономарьову, мер зазначив, що жодних звинувачень правоохоронці йому з цього приводу не висували. Також Лях наголосив, що президент України Володимир Зеленський призначив його головою міської військової адміністрації своїм указом, і щоб обійняти цю посаду, кандидат на неї має пройти спеціальну перевірку.

"Це вже не виборна посада. Так само другим указом, коли в Слов'янську ввели військову адміністрацію, призначили Ляха на цю посаду. Вирішуйте самі. На сьогодні є розуміння таке, що я ж не прийшов до нього, щоб потиснути руку. І на виборах 2020-го основним суперником моїм був представник ОПЗЖ. І голосувало за мене проукраїнське населення міста", — додав Лях.

Повну версію інтерв'ю з мером Слов'янська, присвяченому ситуації в прифронтовому місті на тлі повномасштабної війни з Росією, читайте на нашому сайті.