Думаю, армии РФ не удастся выйти на границы Донецкой области, — мэр Славянска

При этом Вадим Лях допустил "временные тактические отступления" в регионе, однако высоко оценил шансы украинских войск на победу в войне.

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Российским войскам в ходе наступления на Донбассе не удастся выйти на административные границы Донецкой области, украинские силы имеют большие шансы на победу в полномасштабной войне против государства-агрессора. Такое мнение в интервью Фокусу выразил мэр Славянска Вадим Лях.

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Глава городской военной администрации заявил, что на территории Донецкой области сконцентрировано достаточно украинских войск, чтобы "дать отпор" силам противника, однако "все будет зависеть от того, какие ресурсы задействует враг".

"С нашей стороны, я думаю, все будет в порядке. Информацию, которую мы обсуждаем, знают и ВСУ и руководство страны и, поэтому, уверен, предпринимают все возможное для того, чтобы не допустить боев в Славянске. Задача стоит — остановить агрессора на подступах", — сказал Лях.

Мэр Славянска, отвечая на вопрос журналиста о том, получится ли у сил агрессора, по его мнению, занять территорию Донецкой области в ее административных границах, заявил: "Я думаю, что нет".

При этом Лях допустил "временные тактические отступления" со стороны Вооруженных сил Украины, однако, если в общем оценивать ход боевых столкновений, то, по словам Ляха, "шансы на победу у нас высоки", так как украинская сторона накопила большие ресурсы с начала полномасштабного вторжения.

Полную версию интервью с мэром Славянска, посвященное обстановке в прифронтовом городе на фоне полномасштабной войны с Россией, читайте на нашем сайте.