Думаю, армії РФ не вдасться вийти на межі Донецької області, — мер Слов'янська

При цьому Вадим Лях допустив можливість "тимчасових тактичних відступів" у регіоні, проте високо оцінив шанси українських військ на перемогу у війні.

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Російським військам під час наступу на Донбасі не вдасться вийти на адміністративні кордони Донецької області, українські сили мають великі шанси на перемогу в повномасштабній війні проти держави-агресора. Таку думку в інтерв'ю Фокусу висловив мер Слов'янська Вадим Лях.

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Голова міської військової адміністрації заявив, що на території Донецької області сконцентровано достатньо українських військ, щоб "дати відсіч" силам супротивника, проте "все залежатиме від того, які ресурси задіятиме ворог".

"З нашого боку, я думаю, все буде гаразд. Інформацію, яку ми обговорюємо, знають і ЗСУ, і керівництво країни, і тому, впевнений, роблять усе можливе для того, щоб не допустити боїв у Слов'янську. Завдання стоїть — зупинити агресора на підступах", — сказав Лях.

Мер Слов'янська, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи вдасться агресору, на його думку, зайняти територію Донецької області в її адміністративних кордонах, заявив: "Я думаю, що ні".

При цьому Лях допустив можливість "тимчасових тактичних відступів" із боку Збройних сил України, однак, якщо загалом оцінювати хід бойових зіткнень, то, за словами Ляха, "шанси на перемогу в нас високі", оскільки українська сторона накопичила великі ресурси з початку повномасштабного вторгнення.

Повну версію інтерв'ю з мером Слов'янська, присвячене обстановці у прифронтовому місті на тлі повномасштабної війни з Росією, читайте на нашому сайті.