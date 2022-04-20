Перелом в настроениях есть: мэр Славянска об адептах "русского мира" среди местных жителей

Вадим Лях заявил, что число людей с пророссийской позицией после начала полномасштабного вторжения РФ "значительно сократилось".

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В Славянске Донецкой области за время полномасштабной войны РФ против Украины значительно сократилось количество жителей, которые поддерживают идеи "русского мира", однако "какой-то процент" таких людей остался, учитывая, что половину населения Донецкой области составляют пенсионеры, у которых может быть ностальгия по СССР. Об этом в интервью Фокусу заявил мэр города Вадим Лях.

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Отвечая на вопрос, есть ли в Славянске люди, которые являются сторонниками "русского мира" и ждут его прихода, глава городской военной администрации призвал "не тешить себя надеждой, что за несколько лет тут все поменялось". Лях добавил, что украинские правоохранительные органы выявляют пособников врага, которые могут проводить свою деятельность как из денежных, так и из идейных соображений.

В то же время мэр отметил, что "50% населения Донецкой области – это пенсионеры, и наш город не исключение… Среди них есть многие, кто не "русский мир" любят, а вспоминают с ностальгией прошлые времена". Часть этих людей, по словам Ляха, ранее воспринимала РФ как преемницу Советского Союза, и разделить эту категорию на сторонников "русского мира" и его противников невозможно.

Тем не менее, после того, как жители города увидели разрушения в ряде городов Украины, которые являются следствием атаки российских войск, часть из них могла отказаться от пророссийских настроений.

"Не сомневаюсь, что перелом в настроениях есть, особенно после примеров Харькова, Мариуполя, Изюма и других городов, которые сегодня просто сносятся с земли. Когда разрушают дома, убивают твоих родственников… Здесь значительно сократилось, наверное, количество приверженцев этих всех идей, это однозначно… Но я думаю, что какой-то процент, конечно же, есть", — добавил Лях.

Полную версию интервью с мэром Славянска, посвященное обстановке в прифронтовом городе на фоне полномасштабной войны с Россией, читайте на нашем сайте.