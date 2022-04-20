Перелом у настроях є: мер Слов'янська про адептів "російського миру" серед місцевих жителів

Вадим Лях заявив, що кількість людей із проросійською позицією після початку повномасштабного вторгнення РФ "значно скоротилася".

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У Слов'янську Донецької області за час повномасштабної війни РФ проти України значно скоротилася кількість жителів, які підтримують ідеї "російського миру", проте "якийсь відсоток" таких людей залишився з огляду на те, що половину населення Донецької області складають пенсіонери, в яких може бути ностальгія за СРСР. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив мер міста Вадим Лях.

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Відповідаючи на запитання, чи є в Слов'янську люди, які є прихильниками "російського миру" і чекають на його прихід, глава міської військової адміністрації закликав "не тішити себе надією, що за кілька років тут усе змінилося". Лях додав, що українські правоохоронні органи виявляють посібників ворога, які можуть проводити свою діяльність як з грошових, так і з ідейних міркувань.

Водночас мер зазначив, що "50% населення Донецької області — це пенсіонери, і наше місто не виняток… Серед них є багато таких, хто не "російський мир" любить, а згадує з ностальгією минулі часи". Частина цих людей, за словами Ляха, раніше сприймала РФ як наступницю Радянського Союзу, і поділити цю категорію на прихильників "російського миру" та його супротивників неможливо".

Проте після того, як жителі міста побачили руйнування в низці міст України, які є наслідком атаки російських військ, частина з них могла відмовитися від проросійських настроїв.

"Не сумніваюся, що перелом у настроях є, особливо після прикладів Харкова, Маріуполя, Ізюму та інших міст, які сьогодні просто зносять із землі. Коли руйнують будинки, вбивають твоїх родичів… Тут значно скоротилася, мабуть, кількість прихильників усіх цих ідей, це однозначно... Але я думаю, що якийсь відсоток, звісно ж, є", — додав Лях.

Повну версію інтерв'ю з мером Слов'янська, присвячене ситуації у прифронтовому місті на тлі повномасштабної війни з Росією, читайте на нашому сайті.