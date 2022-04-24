Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом накануне его переговоров с Путиным

Во время беседы президент Турции заверил, что положительно относится к вопросу о предоставлении Киеву гарантий безопасности.

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В воскресенье, 24 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Об этом глава государства сообщил в своем микроблоге Twitter.

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По его словам, телефонный разговор с Реджепом Эрдоганом состоялся накануне переговоров президентов Турции и России, в ходе которых, вероятно, лидеры стран также обсудят полномасштабную войну в Украине.

"Накануне его переговоров с Путиным отметил необходимость немедленной эвакуации гражданских из Мариуполя, в частности из "Азовстали", немедленного обмена заблокированных военных", — продолжил Зеленский в своем микроблоге.

Глава государства также заверил, что в ходе телефонного разговора обсуждался переговорный процесс между Украиной и Россией по урегулированию войны, а также возможное предоставление Киеву гарантий безопасности со стороны официальной Анкары.

"Затронули вопросы, связанные с обороноспособностью, а также с оказавшейся под угрозой глобальной пищевой безопасностью из-за блокирования судоходства в Черном море", — добавил Зеленский, подводя итоги телефонного разговора с Реджепом Эрдоганом.

[ + – ] Зеленский и Эрдоган 24 апреля провели телефонный разговор

По данным турецкого агентства "Анадолу", в ходе телефонного разговора Реджеп Эрдоган заявил о необходимости обеспечить эвакуацию раненых и гражданских из Мариуполя, который продолжают обстреливать ВС РФ.

По словам президента Турции, Анкара готова оказать поддержку переговорному процессу между Украиной и Россией, в том числе оказать посреднические усилия для обеих делегаций. В ходе телефонного разговора с Зеленским, как отмечает "Анадолу", Эрдоган также заявил, что положительно относится к инициативе о предоставлении Киеву гарантий безопасности.

Напомним, ранее Реджеп Эрдоган не исключал проведения в Стамбуле двухсторонней встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Турецкий лидер также выразил надежду, что президенты Украины и РФ продвинутся в переговорном процессе в вопросах Крыма и Донбасса.

Также сообщалось, что Реджеп Эрдоган планировал провести переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным для организации встречи двух президентов на территории Турции.