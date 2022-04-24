Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом напередодні його переговорів із Путіним

Під час бесіди президент Туреччини запевнив, що позитивно ставиться до питання щодо надання Києву гарантій безпеки.

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У неділю, 24 квітня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Ердоганом. Про це глава держави повідомив у своєму мікроблозі Twitter.

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За його словами, телефонна розмова з Реджепом Ердоганом відбулася напередодні переговорів президентів Туреччини та Росії, під час яких, ймовірно, лідери країн також обговорять повномасштабну війну в Україні.

"Напередодні його переговорів із Путіним наголосив на необхідності негайної евакуації цивільних із Маріуполя, зокрема з "Азовсталі", негайного обміну заблокованих військових", — продовжив Зеленський у своєму мікроблозі.

Глава держави також запевнив, що під час телефонної розмови обговорювався переговорний процес між Україною і Росією щодо врегулювання війни, а також можливе надання Києву гарантій безпеки з боку офіційної Анкари.

"Порушили питання, пов'язані з обороноздатністю, а також із глобальною харчовою безпекою, яка опинилася під загрозою, через блокування судноплавства в Чорному морі", — додав Зеленський, підбиваючи підсумки телефонної розмови з Реджепом Ердоганом.

[ + – ] Зеленський та Ердоган 24 квітня провели телефонну розмову

За даними турецького агентства "Анадолу", під час телефонної розмови Реджеп Ердоган заявив про необхідність забезпечити евакуацію поранених і цивільних із Маріуполя, який продовжують обстрілювати ЗС РФ.

За словами президента Туреччини, Анкара готова надати підтримку переговорному процесу між Україною та Росією, зокрема надати посередницькі зусилля для обох делегацій. Під час телефонної розмови із Зеленським, як зазначає "Анадолу", Ердоган також заявив, що позитивно ставиться до ініціативи щодо надання Києву гарантій безпеки.

Нагадаємо, раніше Реджеп Ердоган не заперечував можливість проведення у Стамбулі двосторонньої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Турецький лідер також висловив сподівання, що президенти України та РФ просунуться у переговорному процесі в питаннях Криму та Донбасу.

Також повідомлялося, що Реджеп Ердоган планував провести переговори з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним для організації зустрічі двох президентів на території Туреччини.