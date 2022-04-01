Зустріч Зеленського та Путіна може пройти в Стамбулі, — Ердоган

Президент Туреччини висловив сподівання, що лідери двох країн "зроблять кроки щодо Криму та Донбасу" на майбутніх переговорах.

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Зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна може відбутися у Стамбулі. Про це в п'ятницю, 1 квітня, під час спілкування із журналістами заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, передає агентство ТАРС.

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Турецький лідер заявив, що вчора у нього пройшла телефонна розмова із Зеленським, а вже сьогодні приблизно о 16:00 він переговорить із Путіним. Згідно з цитатою, наведеною російськими журналістами, Ердоган висловив сподівання, що після консультацій з главами держав вони зможуть "здійснити кроки, особливо щодо Криму та Донбасу".

"У пана Зеленського позитивна думка, сподіваюся, і в пана Путіна вона буде позитивна. Якщо ми зможемо провести саміт у Стамбулі, щоб вони вирішили перетворити негативну тенденцію на позитивну, то будемо дуже щасливі", — сказав Ердоган.

31 березня Зеленський за підсумками переговорів зі своїм турецьким колегою повідомив у Twitter, що сторони "узгодили подальші кроки на шляху до миру". Також глава української держави подякував Туреччині за готовність стати гарантом безпеки України.

Нагадаємо, напередодні Ердоган заявив про бажання "звести разом" президентів України та РФ якнайшвидше, щоб припинити війну.

Також ми писали, що українська делегація на переговорах з РФ заявила про достатню кількість "напрацьованого матеріалу" для зустрічі лідерів двох країн. Водночас радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк анонсував, що цей захід може відбутися вже найближчим часом.