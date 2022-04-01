Встреча Зеленского и Путина может пройти в Стамбуле, — Эрдоган

Президент Турции выразил надежду, что лидеры двух стран "сделают шаги в отношении Крыма и Донбасса" на будущих переговорах.

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Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина может пройти в Стамбуле. Об этом в пятницу, 1 апреля, в ходе общения с журналистами заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство ТАСС.

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Турецкий лидер заявил, что вчера у него прошел телефонный разговор с Зеленским, а уже сегодня примерно в 16:00 он переговорит с Путиным. Согласно цитате, приведенной российскими журналистами, Эрдоган выразил надежду, что после консультаций с главами государств они смогут "сделать шаги, особенно в отношении Крыма и Донбасса".

"У господина Зеленского позитивное мнение, надеюсь, и у господина Путина оно будет позитивное. Если мы сможем провести саммит в Стамбуле, чтобы они приняли решение превратить негативную тенденцию в позитивную, то будем очень счастливы", — сказал Эрдоган.

31 марта Зеленский по итогам переговоров со своим турецким коллегой сообщил в Twitter, что стороны "согласовали дальнейшие шаги на пути к достижению мира". Также глава украинского государства поблагодарил Турцию за готовность стать гарантом безопасности Украины.

Напомним, накануне Эрдоган заявил о желании "свести вместе" президентов Украины и РФ как можно скорее, чтобы прекратить войну.

Также мы писали, что украинская делегация на переговорах с РФ заявила о достаточном количестве "наработанного материала" для встречи лидеров двух стран. В свою очередь советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк анонсировал, что это мероприятие может состояться уже в ближайшее время.