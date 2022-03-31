Эрдоган в ближайшее время обсудит с Путиным и Зеленским организацию их встречи в Турции

Турецкий лидер в ходе разговоров со своими коллегами намерен заявить им о желании "свести их вместе" как можно скорее.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным по поводу организации их встречи в Турции. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции в Узбекистане, передает турецкое агентство Anadolu.

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"Я полон решимости провести переговоры как с господином Путиным, так и с господином Зеленским, как только вернусь (из Узбекистана). На этих переговорах (я скажу им): "Наша цель — свести вас вместе как можно скорее"… Мы готовы принять у себя встречу на уровне глав государств", — сказал Эрдоган.

Также турецкий лидер подчеркнул, что на данный момент важно обеспечить временное прекращение огня в Украине.

По данным журналистов, Эрдоган сделал эти заявления перед его вылетом в Турцию из Узбекистана, где он находился с двухдневным визитом, поэтому контакта турецкого лидера с Путиным и Зеленским стоит ожидать в ближайшее время.

Напомним, 29 марта, по итогам переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, российский представитель Владимир Мединский заявил о возможности проведения встречи Путина и Зеленского одновременно с подписанием будущего мирного договора министрами иностранных дел двух стран. Украинский представитель, лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия указал, что все материалы для того, чтобы встреча состоялась, уже наработаны.

Также мы писали, что, по словам советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка, переговоры Путина и Зеленского могут состояться уже в ближайшее время.