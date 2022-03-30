Встреча Зеленского и Путина может состояться в ближайшее время, — Подоляк (видео)

По словам советника главы ОП, вопрос встречи двух президентов скорее логистический. Однако сейчас российской стороне нужно посмотреть на предложения Украины и дать на них ответ.

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Встреча президентов России и Украины может произойти в ближайшее время. Сейчас российская сторона рассматривает наработанный пакет документов и предложений от Украины. Они говорят о том, что можно уже начинать подготовку ко встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время онлайн-брифинга в Ukraine media center.

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По его словам, вопрос встречи двух президентов скорее логистический, однако на данный момент конкретной даты переговоров Зеленского и Путина нет. Потому что россиянам нужно посмотреть на предложения украинской стороны и дать на них ответ.

"Наработан пакет документов, с которым мы уже выступаем. И предложения, которые мы предоставили российской стороне, — они говорят о том, что в принципе можно уже начинать готовиться к встрече президентов. Когда именно это произойдет — это вопрос уже такой, логистический, скорее", — заявил Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что сейчас продолжается работа по поводу переговоров. Стороны работают в online-формате, чтобы объяснить или уточнить уже определенные позиции.

Кроме того, Подоляк рассказал, что референдума по поводу многостороннего договора по поводу гарантий безопасности не будет до того времени, пока Москва не выведет свои войска до позиций, на которых были 23 февраля. Процедура будет такова:

Референдум в Украине. Ратификация стран-гарантов. Ратификация в Верховной раде.

"Безусловно, референдум не будет проходить сегодня, потому что у нас военное положение, идет война", — сказал он.

Напомним, 29 марта Михаил Подоляк рассказал, что Украина может получить преимущества от договора про гарантии безопасности. По его словам, Киев может получить в качестве гарантий вмешательство в военный конфликт стран-подписантов, снабжение оружием, а также обязательное вхождение в ЕС.

29 марта в Стамбуле произошел новый этап российско-украинских переговорах. После их окончания стороны впервые заговорили с осторожным оптимизмом. Украина предложила пакет документов для прекращения войны, в котором Киев соглашается на нейтральный статус взамен на гарантии безопасности от ведущих армий мира, в том числе ядерных.