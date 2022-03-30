Зустріч Зеленського та Путіна може відбутися найближчим часом, — Подоляк (відео)

За словами радника голови ОП, питання зустрічі двох президентів скоріше логістичне. Проте зараз російській стороні потрібно подивитися на пропозиції України та дати на них відповідь.

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Зустріч президентів Росії та України може відбутися найближчим часом. Наразі російська сторона розглядає напрацьований пакет документів і пропозицій від України. Вони говорять про те, що можна вже розпочинати підготовку до зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Про це повідомив радник глави офісу президента Михайло Подоляк під час онлайн-брифінгу в Ukraine media center.

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За його словами, питання зустрічі двох президентів скоріше логістичне, проте наразі конкретної дати переговорів Зеленського та Путіна немає. Тому що росіянам треба подивитися на пропозиції української сторони та дати на них відповідь.

"Напрацьовано пакет документів, із яким ми вже виступаємо. І пропозиції, які ми надали російській стороні, — вони говорять про те, що в принципі можна вже починати готуватися до зустрічі президентів. Коли саме це станеться — це питання вже таке, логістичне, швидше", — заявив Подоляк.

Радник голови ОП додав, що зараз триває робота щодо переговорів. Сторони працюють у online-форматі, щоб пояснити чи уточнити вже певні позиції.

Крім того, Подоляк розповів, що референдуму щодо багатостороннього договору щодо гарантій безпеки не буде доти, доки Москва не виведе свої війська до позицій, на яких були 23 лютого. Процедура буде такою:

Референдум України. Ратифікація країн-гарантів. Ратифікація у Верховній Раді.

"Безумовно, референдум не відбуватиметься сьогодні, тому що в нас воєнний стан, триває війна", — сказав він.

Нагадаємо, 29 березня Михайло Подоляк розповів, що Україна може отримати переваги від договору щодо гарантії безпеки. За його словами, Київ може отримати як гарантії втручання у воєнний конфлікт країн-підписантів, постачання зброї, а також обов'язковий вступ у ЄС.

29 березня в Стамбулі відбувся новий етап російсько-українських переговорів. Після їхнього закінчення сторони вперше заговорили з обережним оптимізмом. Україна запропонувала пакет документів для припинення війни, у якому Київ погоджується на нейтральний статус замість гарантій безпеки від провідних армій світу, зокрема ядерних.