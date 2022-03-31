Ердоган найближчим часом обговорить із Путіним і Зеленським організацію їхньої зустрічі в Туреччині

Турецький лідер у ході розмов зі своїми колегами має намір заявити їм про бажання "звести їх разом" якнайшвидше.

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган проведе переговори зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним щодо організації їхньої зустрічі в Туреччині. Про це глава держави заявив на пресконференції в Узбекистані, передає турецьке агентство Anadolu.

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"Я сповнений рішучості провести переговори як із паном Путіним, так і з паном Зеленським, як тільки повернуся (з Узбекистану). На цих переговорах (я скажу їм): "Наша мета — звести вас разом якнайшвидше"... Ми готові прийняти в себе зустріч на рівні глав держав", — сказав Ердоган.

Також турецький лідер наголосив, що наразі важливо забезпечити тимчасове припинення вогню в Україні.

За даними журналістів, Ердоган зробив ці заяви перед його вильотом до Туреччини з Узбекистану, де він перебував із дводенним візитом, тому контакт турецького лідера з Путіним і Зеленським варто очікувати найближчим часом.

Нагадаємо, 29 березня, за підсумками переговорів делегацій РФ і України в Стамбулі, російський представник Володимир Мединський заявив про можливість проведення зустрічі Путіна та Зеленського одночасно з підписанням майбутнього мирного договору міністрами закордонних справ двох країн. Український представник, лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія зазначив, що всі матеріали для того, щоб відбулася зустріч, уже напрацьовані.

Також ми писали, що, за словами радника Офісу президента України Михайла Подоляка, переговори Путіна та Зеленського можуть відбутися вже найближчим часом.