ОБСЕ закрывает мониторинговую миссию в Украине

Решение об уходе из Украины приняли из-за нежелания России продлить мониторинговую миссию.

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В ОБСЕ объявили о закрытии в ближайшее время Специальной мониторинговой миссии в Украине. Это решение последовало за отсутствием консенсуса на Постоянном совете ОБСЕ 31 марта 2022 года из-за позиции России в нежелании продления миссии в Украине. Об этом сообщили Действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау и Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид.

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По словам Збигнева Рау, в ОБСЕ изучили все возможные варианты путем политического диалога с государствами-участниками, чтобы добиться продления мандата Специальной мониторинговой миссии, однако из-за позиции России им придется ее прекратить.

"Миссия сыграла решающую роль в предоставлении объективной информации на местах, содействии прекращению огня и работе по смягчению последствий конфликта для гражданского населения", — сказал он.

Рау заявил, что в организации будут стремиться продолжать свою деятельность в Украине в соответствии со своими обязатальствами.

"Польское Председательство продолжит взаимодействие с государствами-участниками для изучения альтернатив будущей роли ОБСЕ в Украине", — добавил он.

Генеральный секретарь Хельга Мария Шмид рассказала, что миссия ОБСЕ на протяжении 8 лет войны в Украине предоставляла бесценные и объективные факты на местах и способствовала диалогу там, где его не было.

"ОБСЕ немедленно предпримет оперативные, административные и финансовые шаги для закрытия Миссии максимально ответственно и с минимальными затратами, при этом безопасность членов миссии по всей Украине останется приоритетом… Продолжаем оказывать давление по всем доступным каналам, чтобы положить конец задержаниям, запугиванию и дезинформации, которые так опасны для членов нашей национальной миссии", — сказала она.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с обращением правительства Украины в организацию и консенсусным решением всех 57 стран-участниц ОБСЕ.

Напомним, 31 марта в ОБСЕ рассказали, что им не удалось договориться о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии в Украине из-за позиции России.

Ранее, 18 февраля, накануне полномасштабного вторжения России в Украину, представитель США в ОБСЕ рассказал, что на границе с Украиной стоит 190 тысяч российских солдат. По его словам, такое количество войск является самым большим с времен Второй мировой войны.