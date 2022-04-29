ОБСЄ закриває моніторингову місію в Україні

Рішення про звільнення з України ухвалили через небажання Росії продовжити моніторингову місію.

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В ОБСЄ оголосили про закриття найближчим часом Спеціальної моніторингової місії в Україні. Це рішення надійшло за відсутністю консенсусу на Постійній раді ОБСЄ 31 березня 2022 року через позицію Росії у небажанні продовження місії в Україні. Про це повідомили чинний голова ОБСЄ Збіґнєв Рау та Генеральна секретарка ОБСЄ Гельґа Марія Шмід.

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За словами Збіґнєва Рау, в ОБСЄ вивчили всі можливі варіанти шляхом політичного діалогу з державами-учасницями, щоб домогтися продовження мандату Спеціальної моніторингової місії, проте через позицію Росії їм доведеться її припинити.

"Місія відіграла вирішальну роль у наданні об'єктивної інформації на місцях, сприянні припиненню вогню і роботі з пом'якшення наслідків конфлікту для цивільного населення", — сказав він.

Рау заявив, що в організації прагнутимуть продовжувати свою діяльність в Україні відповідно до своїх зобов'язань.

"Польське Головування продовжить взаємодію з державами-учасницями для вивчення альтернатив майбутньої ролі ОБСЄ в Україні", — додав він.

Генеральна секретарка Гельґа Марія Шмід розповіла, що місія ОБСЄ протягом 8 років війни в Україні надавала безцінні й об'єктивні факти на місцях і сприяла діалогу там, де його не було.

"ОБСЄ негайно здійснить оперативні, адміністративні та фінансові кроки для закриття Місії максимально відповідально і з мінімальними витратами, при цьому безпека членів місії по всій Україні залишиться пріоритетом... Продовжуємо чинити тиск за всіма доступними каналами, щоб покласти край затримкам, залякуванню і дезінформації, які так небезпечні для членів нашої національної місії", — сказала вона.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні розпочала свою роботу 21 березня 2014 року у зв'язку зі зверненням уряду України до організації та консенсусним рішенням усіх 57 країн-учасниць ОБСЄ.

Нагадаємо, 31 березня в ОБСЄ розповіли, що їм не вдалося домовитись про продовження мандату Спеціальної моніторингової місії в Україні через позицію Росії.

Раніше, 18 лютого, напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну представник США в ОБСЄ розповів, що на кордоні з Україною стоїть 190 тисяч російських солдат. За його словами, така кількість військ є найбільшою з часів Другої світової війни.