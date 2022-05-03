Рада расширила полномочия бойцов теробороны: подробности законопроекта

Парламентарии разрешили Силам ТрО выполнять боевые задания за пределами своих территориальных общин вместе с другими группировками войск.

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Верховная Рада Украины расширила полномочия бойцов территориальной обороны, которые выполняют боевые задачи. Об этом говорится на официальном сайте парламента.

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Соответствующий законопроект №6521 поддержали 338 народных депутатов.

В пояснительной записке говорится, что документ предлагает внести изменения в Закон Украины "Об основах национального сопротивления" и исключить из действующего законодательства ограничение относительно "выполнения задач территориальной обороной именно к моменту развертывания в пределах такой территории группировки войск (сил) или группировки объединенных сил, предназначенных для ведения военных (боевых) действий по отпору вооруженной агрессии против Украины".

Законопроект №6521, который был одобрен Верховной Радой, также предусматривает, что бойцы ТрО смогут выполнять боевые задания за пределами своих территориальных общин вместе с другими группировками войск.

Авторы документа в пояснительной записке также указали, что принятие изменений в законодательство позволит повысить обороноспособность всей Украины.

"Принятие проекта закона о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных (боевых) действий обеспечит значительное повышение возможностей территориальной обороны и сделает ее более эффективной единицей в системе сил безопасности и обороны, а также в целом повысит уровень обороноспособности Украины", — говорится на сайте Верховной Рады.

Примечательно, что законопроект №6521 о расширении полномочий бойцов ТрО не поддержали 41 народный депутат, среди которых представители "Слуги народа", "Европейской солидарности", "Батьківщини", "Голоса", "Довіри", "За майбутнє", "Платформы за жизнь и мир", а также внефракционные парламентарии.

Напомним, ранее бойцов территориальной обороны призывали сдать свое боевое оружие на хранение. Командование ТрО, в частности, обращалось к добровольцам, которые несут службу на деоккупированных территориях Украины.

Также Фокус в своем материале рассказывал, кто из украинских звезд взял в руки оружие и вступил в территориальную оборону для защиты Украины от оккупантов.