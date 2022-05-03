Рада розширила повноваження бійців тероборони: подробиці законопроєкту

Парламентарі дозволили Силам ТрО виконувати бойові завдання за межами своїх територіальних громад разом з іншими угрупованнями військ.

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Верховна Рада України розширила повноваження бійців територіальної оборони, які виконують бойові завдання. Про це йдеться на офіційному вебсайті парламенту.

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Відповідний законопроєкт №6521 підтримали 338 народних депутатів.

У пояснювальній записці йдеться, що документ пропонує внести зміни до Закону України "Про основи національного опору" та виключити з чинного законодавства обмеження щодо "виконання завдань територіальною обороною саме до моменту розгортання в межах такої території угруповання військ (сил) або угруповання об'єднаних сил, призначених для ведення воєнних (бойових) дій щодо відсічі збройної агресії проти України".

Законопроєкт №6521, схвалений Верховною Радою, також передбачає, що бійці ТрО зможуть виконувати бойові завдання за межами своїх територіальних громад разом з іншими угрупованнями військ.

Автори документа в пояснювальній записці також зазначили, що ухвалення змін до законодавства дозволить підвищити обороноздатність усієї України.

"Прийняття проєкту закону про надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій забезпечить значне підвищення можливостей територіальної оборони та зробить її ефективнішою одиницею в системі сил безпеки та оборони, а також загалом підвищить рівень обороноздатності України", — йдеться в повідомленні на сайті Верховної Ради.

Примітно, що законопроєкт №6521 про розширення повноважень бійців ТрО не підтримали 41 народний депутат, серед яких представники "Слуги народу", "Європейської солідарності", "Батьківщини", "Голосу", "Довіри", "За майбутнє", "Платформи за життя та мир", а також позафракційні парламентарії.

Нагадаємо, раніше бійців територіальної оборони закликали здати свою бойову зброю на зберігання. Командування ТрО, зокрема, зверталося до добровольців, які служать на деокупованих територіях України.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, хто з українських зірок узяв у руки зброю та вступив у територіальну оборону для захисту України від окупантів.