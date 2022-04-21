Бійців територіальної оборони закликають здати зброю на зберігання

Добровольці ТрО на деокупованих територіях, на думку командування, мають зайнятися відновленням інфраструктури та відновленням економіки.

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Бійцям-добровольцям Сил територіальної оборони запропонували здати свою бойову зброю на зберігання. Звернення було оприлюднено пресцентром Тероборони Збройних Сил України.

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Зокрема, до бійців ТрО звернувся Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін.

Свою заяву бригадний генерал адресував українцям, які після повномасштабного вторгнення ЗС РФ стали добровольцями та взяли в руки зброю. За його словами, бійці ТрО з 24 лютого виконують неймовірну роботу, несучи службу на блокпостах і готуючи населені пункти до можливої оборони від окупантів.

Галушкін нагадав, що частину українських регіонів уже звільнено від ЗС РФ, і на тих територіях не ведуться бойові дії. У зв'язку з цим бригадний генерал закликав бійців-добровольців тероборони здати свою зброю на зберігання, а всі зусилля сконцентрувати на відновленні зруйнованої інфраструктури та відновленні економіки.

"Саме тому в цих регіонах (звільнених від ЗС РФ — ред.) настав час зосередити зброю в певних місцях зберігання. Ви доглядатимете за ним, братимете на тренування та за необхідності отримуватимете для виконання завдань. Ми триматимемо порох сухим. Належне зберігання зброї дуже важливе, щоб у критичний момент ним можна було швидко скористатися та застосувати проти нашого ворога — російських військ", — додав Галушкін і подякував бійцям територіальної оборони за виявлену відповідальність.

[ + – ] Бійців тероборони закликали здати свою зброю на зберігання

Нагадаємо, на початку квітня бійці територіальної оборони затримали на блокпосту нардепа Олександра Юрченка. Колишнього "слугу народу" схопили після того, як він спровокував конфлікт із військовослужбовцями, які несли службу біля стратегічного об'єкта.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, хто з українських зірок після повномасштабного вторгнення ЗС РФ узяв до рук зброю та пішов у ЗСУ.