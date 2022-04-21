Бойцов территориальной обороны призывают сдать оружие на хранение
Добровольцы ТрО на деоккупированных территориях, по мнению командования, должны заняться восстановлением инфраструктуры и возобновлением экономики.
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Бойцам-добровольцам Сил территориальной обороны предложили сдать свое боевое оружие на хранение. Обращение было обнародовано пресс-центром Теробороны Вооруженных сил Украины.
В частности, к бойцам ТрО обратился Командующий Сил территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин.
Свое заявление бригадный генерал адресовал украинцам, которые после полномасштабного вторжения ВС РФ стали добровольцами и взяли в руки оружие. По его словам, бойцы ТрО с 24 февраля выполняют невероятную работу, неся службу на блокпостах и подготавливая населенные пункты к возможной обороне от оккупантов.
Галушкин напомнил, что часть украинских регионов уже освобождены от ВС РФ и на тех территориях не ведутся боевые действия. В связи с этим бригадный генерал призвал бойцов-добровольцев теробороны сдать свое оружие на хранение, а все усилия сконцентрировать на восстановлении разрушенной инфраструктуры и возобновлении экономики.
"Именно поэтому в этих регионах (освобожденных от ВС РФ — ред.) пора сосредоточить оружие в определенных местах хранения. Вы будете ухаживать за ним, брать на тренировки и при необходимости получать для выполнения задач. Мы будем держать порох сухим. Надлежащее хранение оружия очень важно, чтобы в критический момент им можно было быстро воспользоваться и применить против нашего врага — российских войск", — добавил Галушкин и поблагодарил бойцов территориальной обороны за проявленную ответственность.
Напомним, в начале апреля бойцы территориальной обороны задержали на блокпосту нардепа Александра Юрченко. Бывший "слуга народа" был схвачен после того, как спровоцировал конфликт с военнослужащими, которые несли службу возле стратегического объекта.
Также Фокус в своем материале рассказывал, кто из украинских звезд после полномасштабного вторжения ВС РФ взял в руки оружие и пошел в ВСУ.