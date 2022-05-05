Анатолий Шарий сегодня предстанет перед судом в Испании, — СМИ

По информации журналистов, операция по его задержанию в Испании готовилась несколько недель под руководством Информационной бригады Каталонии.

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Подозреваемый в государственной измене украинскими властями пророссийский блогер Анатолий Шарий предстанет сегодня перед Национальным высшим судом Испании в сопровождении адвоката Карлоса Бойе. Операция по его задержанию в стране готовилась несколько недель под руководством Информационной бригады Каталонии. Об этом сообщает испанское издание El Mundo со ссылкой на источники.

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По информации журналистов, Анатолий Шарий был задержан в городе Таррагона 4 мая, где он проживает.

Блогер предстанет перед Национальным высшим судом Испании его будет защищать адвокат Карлос Бойе, который также защищает бывшего лидера Каталонии Карлоса Пучдемона. Его дело будет рассматривать глава Центрального учебного суда № 2 Хосе Луис Калама. Он возьмет на себя ответственность за это дело, потому что находится при исполнении служебных обязанностей. О том, что именно будет рассматривать испанский суд пока не сообщается.

Что известно о задержании Шария?

Напомним, 5 мая в СБУ сообщили о задержании Анатолия Шария в Испании. В силовом ведомстве Украины рассказали, что на поимки блогера была проведена спецоперация в сотрудничестве с Офисом генпрокурора и международными партнерами.

После этого представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что в ближайшее время Украина инициирует процедуру экстрадиции блогера. По информации российской журналистки Анастасии Поповой, Шарий был отпущен под подписку о невыезде и сможет вернуться в Барселону, ожидая решения об экстрадиции.

Сам блогер пока что не комментировал информацию о своем задержании. Его жена Ольга Шарий опубликовала в своем Telegram снимок из Барселоны, которые через несколько минут репостнул Анатолий Шарий на свой канал.

В феврале 2021 года СБУ объявила о подозрении Анатолию Шарию. Его обвиняют в государственной измене и в нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков. Тогда в силовом ведомстве заявили, что блогер осуществлял свою деятельность во вред нацбезопасности Украины, а все действия были выполнены по заказу иностранных спецслужб.