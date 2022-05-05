Анаталій Шарій сьогодні постане перед судом у Іспанії, — ЗМІ

За інформацією журналістів, операція щодо його затримання в Іспанії готувалася кілька тижнів під керівництвом Інформаційної бригади Каталонії.

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Проросійський блогер Анатолій Шарій, якого підозрює в державній зраді українська влада, постане сьогодні перед Національним вищим судом Іспанії в супроводі адвоката Карлоса Бойє. Операція щодо його затримання в країні готувалася кілька тижнів під керівництвом Інформаційної бригади Каталонії. Про це повідомляє іспанське видання El Mundo з посиланням на джерела.

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За інформацією журналістів, Анатолія Шарія було затримано в місті Таррагона 4 травня, де він живе.

Блогер постане перед Національним вищим судом Іспанії, його захищатиме адвокат Карлос Бойє, який також захищає колишнього лідера Каталонії Карлоса Пучдемона. Його справу розглядатиме голова Центрального навчального суду №2 Хосе Луїс Калама. Він візьме на себе відповідальність за цю справу, бо перебуває при виконанні службових обов'язків. Про те, що саме розглядатиме іспанський суд, поки не повідомляється.

Що відомо про затримання Шарія?

Нагадаємо, 5 травня в СБУ повідомили про затримання Анатолія Шарія в Іспанії. У силовому відомстві України розповіли, що для затримання блогера було проведено спецоперацію в співпраці з Офісом генпрокурора та міжнародними партнерами.

Після цього представник президента України в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що найближчим часом Україна ініціює процедуру екстрадиції блогера. За інформацією російської журналістки Анастасії Попової, Шарія було відпущено під підписку про невиїзд, і він зможе повернутися в Барселону, очікуючи на рішення про екстрадицію.

Сам блогер поки що не коментував інформацію про своє затримання. Його дружина Ольга Шарій опублікувала у своєму Telegram знімок із Барселони, який за кілька хвилин репостнув Анатолій Шарій на свій канал.

У лютому 2021 року СБУ оголосила про підозру Анатолію Шарію. Його звинувачують у державній зраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак. Тоді в силовому відомстві заявили, що блогер провадив свою діяльність на шкоду нацбезпеці України, а всі дії були виконані на замовлення іноземних спецслужб.