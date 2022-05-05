"Расстрою любителей войны": Подоляк отреагировал на отказ Кремля от термина "денацификация"

Советник главы ОП уверен, что россиянам стоит хорошо выучить значение этого слова, ведь им только предстоить пройти через очищение от нацизма.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Отказ Кремля от сложного для понимания многих россиян термина "денацификация" обескуражил советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка. Он считает это решение преждевременным.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Серьезно? Вы вторглись в другую страну, массово убивали мирных людей под надуманным предлогом, а потом просто передумали? — удивился Подоляк. — Что ж, должен огорчить всех сторонников войны. Сейчас самое время учиться правильно писать, произносить и толковать указанный термин. Ибо денацификация – это то, что массово ждет Россию в скором будущем. Российский нацизм обязательно должны уничтожить".

Напомним, о том, что Кремль решил отказаться от термина "денацификация" 4 мая сообщило издание "Проект". Соцопросы, проведенные в России по заказу власти, показали, что население не понимает, что означает это понятие, которым политики обозначают одну из главных целей полномасштабного вторжения РФ в Украину. Во время телефонных опросов мало кто из респондентов мог внятно его расшифровать. Именно поэтому в апреле российская пропаганда почти не использовала трудное для понимание россиян слово.

[ + – ] "Денацификацию" Украины Путин называл одной из главных целей вторжения Фото: Getty Images

При этом пропагандисты оказались в трудном положении. Ведь полностью отказываться от "денацификации" невозможно, так как нельзя просто забыть озвученную президентом страны цель.

Уже в начале марта в Офисе президента Украины заметили, что во время переговоров российская сторона постепенно снижает требования и не ведет речь о "денацификации" страны.