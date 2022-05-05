UA
UA
Разделы
Материалы
Политика Российско-украинская война

"Расстрою любителей войны": Подоляк отреагировал на отказ Кремля от термина "денацификация"

12615
Михаил Подоляк, денацификация, вторжение в Украину, нацизм
Фото: РБК | Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк

Советник главы ОП уверен, что россиянам стоит хорошо выучить значение этого слова, ведь им только предстоить пройти через очищение от нацизма.

Отказ Кремля от сложного для понимания многих россиян термина "денацификация" обескуражил советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка. Он считает это решение преждевременным.

"Серьезно? Вы вторглись в другую страну, массово убивали мирных людей под надуманным предлогом, а потом просто передумали? — удивился Подоляк. — Что ж, должен огорчить всех сторонников войны. Сейчас самое время учиться правильно писать, произносить и толковать указанный термин. Ибо денацификация – это то, что массово ждет Россию в скором будущем. Российский нацизм обязательно должны уничтожить".

Напомним, о том, что Кремль решил отказаться от термина "денацификация" 4 мая сообщило издание "Проект". Соцопросы, проведенные в России по заказу власти, показали, что население не понимает, что означает это понятие, которым политики обозначают одну из главных целей полномасштабного вторжения РФ в Украину. Во время телефонных опросов мало кто из респондентов мог внятно его расшифровать. Именно поэтому в апреле российская пропаганда почти не использовала трудное для понимание россиян слово.

Владимир Путин, денацификация, вторжение в Украину
"Денацификацию" Украины Путин называл одной из главных целей вторжения
Фото: Getty Images

При этом пропагандисты оказались в трудном положении. Ведь полностью отказываться от "денацификации" невозможно, так как нельзя просто забыть озвученную президентом страны цель.

Уже в начале марта в Офисе президента Украины заметили, что во время переговоров российская сторона постепенно снижает требования и не ведет речь о "денацификации" страны.