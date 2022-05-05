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Політика Російсько-українська війна

"Засмучу любителів війни": Подоляк відреагував на відмову Кремля від терміна "денацифікація"

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Михайло Подоляк, денацифікація, вторгнення в Україну, нацизм
Фото: РБК | Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк

Радник глави ОП упевнений, що росіянам варто добре вивчити значення цього слова, адже їм треба пройти через очищення від нацизму.

Відмова Кремля від складного для розуміння багатьох росіян терміна "денацифікація" збентежила радника глави Офісу Президента України Михайла Подоляка. Він вважає це рішення передчасним.

"Серйозно? Ви вдерлися в іншу країну, масово вбивали мирних людей під надуманим приводом, а потім просто передумали? — здивувався Подоляк. — Що ж, змушений засмутити всіх прихильників війни. Зараз саме час вчитися правильно писати, промовляти та тлумачити вказаний термін. Бо денацифікація — це те, що масово чекає Росію в найближчому майбутньому. Російський нацизм обов'язково повинні знищити".

Нагадаємо, що Кремль вирішив відмовитися від терміна "денацифікація" 4 травня повідомило видання "Проєкт". Соцопитування, проведені в Росії на замовлення влади, показали, що населення не розуміє, що означає це поняття, яким політики позначають одну з головних цілей повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Під час телефонних опитувань мало хто з респондентів міг виразно його розшифрувати. Саме тому у квітні російська пропаганда майже не використовувала важке для розуміння росіян слово.

Володимир Путін, денацифікація, вторгнення в Україну
"Денацифікацію" України Путін називав однією з головних цілей вторгнення
Фото: Getty Images

Водночас пропагандисти опинилися у скрутному становищі. Адже повністю відмовлятися від "денацифікації" неможливо, тому що не можна просто забути озвучену президентом країни мету.

Вже на початку березня в Офісі Президента України зауважили, що під час переговорів російська сторона поступово знижує вимоги та не говорить про "денацифікацію" країни.