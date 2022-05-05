"Засмучу любителів війни": Подоляк відреагував на відмову Кремля від терміна "денацифікація"

Радник глави ОП упевнений, що росіянам варто добре вивчити значення цього слова, адже їм треба пройти через очищення від нацизму.

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Відмова Кремля від складного для розуміння багатьох росіян терміна "денацифікація" збентежила радника глави Офісу Президента України Михайла Подоляка. Він вважає це рішення передчасним.

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"Серйозно? Ви вдерлися в іншу країну, масово вбивали мирних людей під надуманим приводом, а потім просто передумали? — здивувався Подоляк. — Що ж, змушений засмутити всіх прихильників війни. Зараз саме час вчитися правильно писати, промовляти та тлумачити вказаний термін. Бо денацифікація — це те, що масово чекає Росію в найближчому майбутньому. Російський нацизм обов'язково повинні знищити".

Нагадаємо, що Кремль вирішив відмовитися від терміна "денацифікація" 4 травня повідомило видання "Проєкт". Соцопитування, проведені в Росії на замовлення влади, показали, що населення не розуміє, що означає це поняття, яким політики позначають одну з головних цілей повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Під час телефонних опитувань мало хто з респондентів міг виразно його розшифрувати. Саме тому у квітні російська пропаганда майже не використовувала важке для розуміння росіян слово.

[ + – ] "Денацифікацію" України Путін називав однією з головних цілей вторгнення Фото: Getty Images

Водночас пропагандисти опинилися у скрутному становищі. Адже повністю відмовлятися від "денацифікації" неможливо, тому що не можна просто забути озвучену президентом країни мету.

Вже на початку березня в Офісі Президента України зауважили, що під час переговорів російська сторона поступово знижує вимоги та не говорить про "денацифікацію" країни.