Рассказал о "братской дружбе": Путин направил послание народу Украины к 9 мая

Президент РФ направил поздравления по случаю 77-й годовщины окончания Второй мировой войны и заявил о недопущении "возрождения нацизма".

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Глава РФ Владимир Путин накануне 9 мая направил "поздравительное послание" народу Украины, а также лидерам и народам стран, которые входили в состав СРСР, кроме стран Прибалтики. Отдельно стоит выделить тот факт, что также его поздравление направлено лидерам непризнанных и оккупированных Россией Абхазии, Южной Осетии, так называемым "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

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В своем обращении по поводу окончания Второй мировой войны, Путин сказал, что "сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма". По его словам, нужно "сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет и традиции братской дружбы".

Что касается "поздравительных посланий" лидерам "ДНР" и "ЛНР", то Путин отметил, что "сегодня наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны" и выразил уверенность в том, что "победа будет за нами".

В обращении народу Украины глава РФ заявил о "недопустимости реванша идейных наследников тех, кто был повержен во время Второй мировой войны".

Напоминаем, что президент Украины записал обращение ко всем жителям нашей страны, которое посвящено Дню памяти и примирения. Зеленский записал свое обращение в городе Бородянка, которое было разрушено войсками РФ и напомнил о том, что зло, которому противостояли наши предки во время Второй мировой войны, вернулось, но уже в обличье России.

Если же говорить о высказываниях топ-чиновников РФ, то стоит напомнить, что глава "Роскосмоса" выразил свое негодование по поводу поддержки Украины американским миллиардером Илоном Маском. Дмитрий Рогозин даже пригрозил Маску тем, что ему за это придется ответить "по- взрослому".