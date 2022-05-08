Розповів про "братську дружбу": Путін направив послання народу України до 9 травня

Президент РФ надіслав вітання з нагоди 77-ї річниці закінчення Другої світової війни та заявив про недопущення "відродження нацизму".

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Глава РФ Володимир Путін напередодні 9 травня направив "вітальне послання" народу України, а також лідерам та народам країн, що входили до складу СРСР, окрім країн Прибалтики. Окремо варто виділити той факт, що також його вітання направлено лідерам невизнаних та окупованих Росією Абхазії, Південної Осетії, так званим "ДНР" та "ЛНР". Про це повідомляє пресслужба президента РФ.

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У своєму зверненні щодо закінчення Другої світової війни Путін сказав, що "сьогодні загальний обов'язок — не допустити відродження нацизму". За його словами, потрібно "зберігати й передавати нащадкам правду про події воєнних років та традиції братньої дружби".

Що стосується "вітальних послань" лідерам "ДНР" і "ЛНР", то Путін зазначив, що "сьогодні наші військовослужбовці, як і їхні предки, пліч-о-пліч борються за звільнення рідної землі від нацистської скверни" і висловив упевненість у тому, що "перемога буде за нами".

У зверненні до народу України глава РФ заявив про "неприпустимість реваншу ідейних спадкоємців тих, кого повалили під час Другої світової війни".

Нагадуємо, що президент України записав звернення до всіх жителів нашої країни, присвячене Дню пам'яті та примирення. Зеленський записав своє звернення в місті Бородянка, яке зруйнували війська РФ і нагадав про те, що зло, якому протистояли наші предки під час Другої світової війни, повернулося, але вже як Росія.

Якщо ж говорити про висловлювання топчиновників РФ, то варто нагадати, що глава "Роскосмосу" висловив своє обурення щодо підтримки України американським мільярдером Ілоном Маском. Дмитро Рогозін навіть погрожував Маску тим, що йому за це доведеться відповісти "по-дорослому".