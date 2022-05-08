Украине нужно провести сеанс экзорцизма: Подоляк ответил на "поздравление" Путина к 9 мая

По его мнению, теперь Украина имеет важную психиатрическую миссию — провести убедительный принудительный сеанс массовой психотерапии для всех россиян.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на сегодняшнее "поздравительное послание" президента РФ Владимира Путина к украинцам в честь 9 мая и заявления депутатов Госдумы. Это он сделал в своем Telegram канале.

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"В психиатрии многое можно объяснить галлюцинациями или навязчивыми состояниями. Человек добровольно погружает себя в эти состояния и ведет там немыслимые битвы. И хотя психиатрия занимается только индивидуальными болезненными состояниями, Россия, ее политическая элита явно демонстрируют настоящий феномен объемной коллективной помешанности на пропагандистских мифах, периодически вместе впадая в состояние alucinatio — бессмысленной болтовни, публичных бредов", — отметил Михаил Подляк.

Как подчеркивает советник главы Офиса президента, только в последние дни сразу несколько российских политических деятелей сделали очередные "людоедские" заявления:

Председатель и заместитель председателя Госдумы Вячеслав Володин и Петр Толстой настаивают на том, что спецоперация должна закончиться только тогда, когда российская армия выйдет на границы Польши;

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин официально заявляет, что армия РФ за полчаса уничтожит ядерным оружием всю Европу, добавляя, что она не будет этого делать, пока убивает обычным оружием;

Депутат Госдумы Алексей Журавлев предлагает убить 2 млн украинцев, чтобы закончить "спецоперацию";

Дмитрий Медведев — заместитель председателя Совета Безопасности РФ регулярно заявляет о том, что он, как Геракл на территории Украины лично ведет войну с НАТО.

"И, наконец, изящная вершина цинизма – сегодняшнее обращение Путина: "Сегодня общая обязанность – не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран. Искренне желаю украинским ветеранам Великой Отечественной войны душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия, а всем жителям Украины – мирного и справедливого будущего". Просто идеальное расщепление миров", — добавил Подляк.

Как заключил Советник главы Офиса президента, по его мнению теперь Украина имеет важную психиатрическую миссию — провести убедительный принудительный сеанс массовой психотерапии для россиян. Что-то вроде того, что в старину называли экзорцизмом — изгнанием дьявола.

Напомним, что сегодня 8 мая премьер Канады Джастин Трюдо приехал в разрушенный Ирпень, чтобы своими собственными глазами увидеть весь тот ужас, который совершили российские оккупанты в Ирпене.