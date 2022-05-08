Україні потрібно провести сеанс екзорцизму: Подоляк відповів на "привітання" Путіна до 9 травня

На його думку, тепер Україна має важливу психіатричну місію — провести переконливий примусовий сеанс масової психотерапії для всіх росіян.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на сьогоднішнє "привітальне послання" президента РФ Володимира Путіна до українців на честь 9 травня та заяви депутатів Держдуми. Це він зробив у своєму Telegram каналі.

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"У психіатрії багато що можна пояснити галюцинаціями чи нав'язливими станами. Людина добровільно занурює себе в ці стани й там веде немислимі битви. І хоча психіатрія займається лише індивідуальними хворобливими станами, Росія, її політична еліта явно демонструють феномен, скажімо так, об'ємної колективної схибленості на пропагандистських міфах, періодично гуртом впадаючи в стан alucinatio — безглуздої балаканини, публічних марень", — зазначив Михайло Подляк.

Як підкреслює радник глави Офісу президента, лише останніми днями відразу кілька російських політичних діячів зробили чергові "людожерські" заяви:

Голова та заступник голови Держдуми В'ячеслав Володін і Петро Толстой наполягають на тому, що спецоперація має закінчитися лише тоді, коли російська армія вийде на кордони Польщі;

Генеральний директор Роскосмосу Дмитро Рогозін офіційно заявляє, що армія РФ за півгодини знищить ядерною зброєю всю Європу, додаючи, що вона цього не робитиме, поки вбиває звичайною зброєю;

Депутат Держдуми Олексій Журавльов пропонує вбити 2 млн українців, щоб закінчити "спецоперацію";

Дмитро Медведєв — заступник голови Ради Безпеки РФ регулярно заявляє про те, що він як Геракл на території України особисто веде війну з НАТО.

"І, нарешті, витончена вершина цинізму — сьогоднішнє звернення Путіна: "Сьогодні спільний обов'язок — не допустити відродження нацизму, який приніс стільки страждань людям різних країн. Щиро бажаю українським ветеранам Великої Вітчизняної війни душевної стійкості, доброго здоров'я і довголіття, а всім жителям України — мирного та справедливого майбутнього". Просто ідеальне розщеплення світів", — додав Підляк.

Як підсумував Радник глави Офісу президента, на його думку, тепер Україна має важливу психіатричну місію — провести переконливий примусовий сеанс масової психотерапії для росіян. Щось подібне до того, що за старих часів називали екзорцизмом — вигнанням диявола.

Нагадаємо, що сьогодні 8 травня прем'єр Канади Джастін Трюдо приїхав у зруйнований Ірпінь, щоб на власні очі побачити весь той жах, який вчинили російські окупанти в Ірпені.