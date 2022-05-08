Временная поверенная США в Украине вернулась в Киев

Кристина Квин заявила, что рада вернуть в украинскую столицу в символическую дату 8 мая.

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Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин подтвердила, что вернулась в Киев. Об этом она сообщила на странице посольства США в Fecebook. По словам Квин, она рада вернуться в столицу Украины 8 мая, в День победы над нацизмом в Европе.

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"Только что приехала в Киев! Рада вернуться сюда на День Победы в Европе. Слава Украине! Мы — вместе с Украиной", — сообщила временная поверенная США в Украине. Как долго она планирует пробыть в столице, Квин не уточнила.

Напомним, Кристина Квин ранее сообщала, что американское посольство вернется в Украину до конца мая. С начала полномасштабной войны сотрудники дипломатического ведомства работали в Польше. Неделю назад Квин приезжала в Украину с однодневной поездкой и заверяла, что будет таким образом посещать страну ближайшие две недели.

Стоит отметить, что 8 мая в Киеве возобновило работу посольство Канады, а премьер-министр страны Джастин Трюдо лично поднял флаг над зданием. Фокус писал, что Джастин Трюдо приехал в Украину с официальным визитом 8 мая и отправился в Ирпень для того, чтобы своими глазами увидеть все ужасы, которые сотворили с городом российские оккупанты. По словам мэра города Александра Маркушина, премьер Канады был шокирован увиденным.

Фокус также сообщал, что министерство иностранных дел Украины запустило процедуру согласования кандидатуры Бриджит Бринк на должность посла США в Украине после того, как получило соответствующий запрос от Соединенных штатов.

Отметим, что Украина ждет нового главу дипломатической миссии США в Украине три года, после того как в апреле 2019 года с этой должности отозвали Мари Йованович. С того момента в Украине сменились несколько временно поверенных в делах США. С января 2020 года эту должность занимает Кристина Квин.

Выдвижение Бринк не стало сюрпризом, так как ее кандидатуру согласовывали с украинским МИДом с февраля месяца.