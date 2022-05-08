Тимчасова повірена США в Україні повернулася до Києва

Крістіна Квін заявила, що рада повернути до української столиці у символічну дату 8 травня.

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Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін підтвердила, що повернулася до Києва. Про це вона повідомила на сторінці посольства США у Fecebook. За словами Квін, вона рада повернутися до столиці України 8 травня, у День перемоги над нацизмом у Європі.

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"Щойно що приїхала до Києва! Рада повернутися сюди на День Перемоги в Європі. Слава Україні! Ми — разом з Україною", — повідомила тимчасова повірена США в Україні. Як довго вона планує пробути у столиці, Квін не уточнила.

Нагадаємо, Крістіна Квін раніше повідомляла, що американське посольство повернеться в Україну до кінця травня. З початку повномасштабної війни співробітники дипломатичного відомства працювали у Польщі. Тиждень тому Квін приїжджала в Україну з одноденною поїздкою і запевняла, що так відвідуватиме країну найближчі два тижні.

Варто зазначити, що 8 травня у Києві відновило роботу посольство Канади, а прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо особисто підняв прапор над будинком. Фокус писав, що Джастін Трюдо приїхав в Україну з офіційним візитом 8 травня і вирушив до Ірпеня для того, щоб на власні очі побачити всі жахи, які створили з містом російські окупанти. За словами мера міста Олександра Маркушина, прем'єр Канади був шокований побаченим.

Фокус також повідомляв, що міністерство закордонних справ України запустило процедуру узгодження кандидатури Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні після того, як отримало відповідний запит від Сполучених Штатів.

Зазначимо, що Україна чекає на нового голову дипломатичної місії США в Україні три роки, після того як у квітні 2019 року з цієї посади відкликали Марі Йованович. З того моменту в Україні змінилося кілька тимчасово повірених у справах США. Із січня 2020 року цю посаду обіймає Крістіна Квін.

Висунення Брінк не стало сюрпризом, оскільки її кандидатуру погоджували з українським МЗС із лютого місяця.