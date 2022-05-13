Арестович подал заявки на регистрацию торговых марок со своим именем (фото)

Кроме марок "Arestovych" и "Олексій Арестович" советник главы ОП хочет зарегистрировать названия своей онлайн-школы личностного роста и курса "Искусство мыслить и говорить".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович подал заявки на регистрацию торговых марок со своим именем. Об этом свидетельствуют данные из реестра "Украинского института интеллектуальной собственности" (Укрпатент).

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

1 апреля советник главы ОП подал заявки на регистрацию таких торговых марок: "Алексей Арестович", "Олексій Арестович", "Арестович", "Arestovych", "Arestovich", "Apeiron" (название школы личностного роста, заявка на регистрацию этой торговой марки подана в двух вариациях — ред.), "Апейрон", "Мистецтво мислити і говорити" (название курса Арестовича по личностному росту — ред.), "Искусство мыслить и говорить".

В заявках указаны индексы услуг, которые Арестович, предположительно, намерен предоставлять под этими торговыми марками. Классификация обширна — от определения общественной мысли, преподавания и банковского дела до астрологического консультирования, арт-терапии и создания подкастов.

За подачу каждой из десяти заявок представитель ОП заплатил от 6,4 тыс. до 16 тыс. гривен, всего — 131,2 тыс. грн.

По состоянию на 13 мая все заявки находятся на стадии формальной экспертизы, поэтому торговые марки еще не были зарегистрированы.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны 1 декабря 2020 года. С 28 октября 2020 года он стал спикером украинской делегации в ТКГ.

17 января 2022 года Арестович заявил о своем уходе из Офиса президента "по личным причинам". При этом, по данным СМИ, он не подписывал заявления об увольнении. Однако уже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля Арестович вернулся к работе в ОП — в частности, он проводит брифинги по ситуации на фронте.