Арестович подав заявки на реєстрацію торгових марок зі своїм ім'ям (фото)

Окрім марок Arestovych і "Олексій Арестович", радник голови ОП хоче зареєструвати назви своєї онлайн-школи особистісного зростання та курсу "Мистецтво мислити та говорити".

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Радник керівника офісу президента Олексій Арестович подав заявки на реєстрацію торгових марок зі своїм ім'ям. Про це свідчать дані з реєстру "Українського інституту інтелектуальної власності" (Укрпатент).

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1 квітня радник голови ОП подав заявки на реєстрацію таких торгових марок: "Олексій Арестович", "Алексей Арестович", "Арестович", Arestovych, Arestovich, Apeiron (назва школи особистісного зростання, заявка на реєстрацію цієї торгової марки подана у двох варіаціях — ред.), "Апейрон", "Мистецтво мислити і говорити" (назва курсу Арестовича з особистісного зростання — ред.), "Искусство мыслить и говорить".

У заявках зазначені індекси послуг, які Арестович, імовірно, має намір надавати під цими товарними знаками. Класифікація велика — від визначення суспільної думки, викладання та банківської справи до астрологічного консультування, арттерапії та створення подкастів.

За подання кожної з десяти заявок представник ОП заплатив від 6,4 тис. до 16 тис. гривень, усього — 131,2 тис. грн.

Станом на 13 травня всі заявки перебувають на стадії формальної експертизи, тому торгові марки ще не були зареєстровані.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак призначив Арестовича своїм позаштатним радником зі стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки й оборони 1 грудня 2020 року. З 28 жовтня 2020 року він став речником української делегації в ТКГ.

17 січня 2022 року Арестович заявив про свій вихід із Офісу президента "з особистих причин". При цьому він не підписував заяву про звільнення. Проте вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого Арестович повернувся до роботи в ОП, зокрема він проводить брифінги щодо ситуації на фронті.