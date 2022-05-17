Зеленский провел переговоры с Олафом Шольцом: о чем говорили главы государств

Политики, как сообщают в Кабмине ФРГ, пришли к выводу, что дипломатическое урегулирование войны возможно только после вывода ВС РФ с территории Украины.

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Во вторник, 17 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцом. Об этом глава государства сообщил в своем микроблоге Twitter.

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По его словам, переговоры с федеральным канцлером были продуктивными, в ходе которых поднимался ряд вопросов.

Владимир Зеленский сообщил, что с Олафом Шольцом обсудили текущую ситуацию на фронте, продолжение давления на Российскую Федерацию путем усиления санкций, а также перспективы достижения мира в Украине.

Глава государства также поблагодарил канцлера ФРГ за поддержку официального Берлина, в том числе за поставки вооружения на нужды ВСУ.

"Мы рассчитываем на дальнейшее содействие на пути к полноправному членству в ЕС", — добавил Зеленский, комментируя телефонный разговор с Олафом Шольцом.

Стоит отметить, что 17 мая у президента Украины также запланированы переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном.

[ + – ] Зеленский провел телефонный разговор с Шольцом

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт также обнародовал подробности телефонного разговора глав государств. По его словам, Олаф Шольц и Владимир Зеленский пришли к выводу, что дипломатическое урегулирование войны можно только при немедленном прекращении боевых действий и выводом подразделений ВС РФ с территории Украины.

[ + – ] Зеленский провел телефонный разговор с Шольцом

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил о готовности провести личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы государства, переговоры по урегулированию полномасштабной войны могут состояться при условии отсутствия посредников и каких-либо ультиматумов со стороны Кремля.

Позже в Офисе президента Украины сообщили, что Владимир Путин не хочет проводить двухсторонние переговоры с Владимиром Зеленским и заверяет западных лидеров, что еще не пришло время для встречи по урегулированию войны.