Зеленський провів переговори з Олафом Шольцем: про що говорили глави держав

Політики, як повідомляють у Кабміні ФРН, дійшли висновку, що дипломатичне врегулювання війни можливе лише після виведення ЗС РФ із території України.

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У вівторок, 17 травня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером ФРН Олафом Шольцем. Про це глава держави повідомив у своєму мікроблозі Twitter.

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За його словами, переговори з федеральним канцлером були продуктивними, під час яких піднімалася низка питань.

Володимир Зеленський повідомив, що з Олафом Шольцем обговорили поточну ситуацію на фронті, продовження тиску на Росію шляхом посилення санкцій, а також перспективи досягнення миру в Україні.

Глава держави також подякував канцлеру ФРН за підтримку офіційного Берліна, зокрема за постачання озброєння на потреби ЗСУ.

"Ми розраховуємо на подальшу допомогу на шляху до повноправного членства в ЄС", — додав Зеленський, коментуючи телефонну розмову з Олафом Шольцем.

Варто зазначити, що 17 травня президент України також запланував переговори з французьким лідером Емманюелем Макроном.

[ + – ] Зеленський провів телефонну розмову з Шольцем

Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт оприлюднив подробиці телефонної розмови глав держав. За його словами, Олаф Шольц і Володимир Зеленський дійшли висновку, що дипломатичне врегулювання війни можливе лише за негайного припинення бойових дій і виведення підрозділів ЗС РФ із території України.

[ + – ] Зеленський провів телефонну розмову з Шольцем

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив про готовність провести особисту зустріч із російським лідером Володимиром Путіним. За словами глави держави, переговори щодо врегулювання повномасштабної війни можуть відбутися за умови відсутності посередників і будь-яких ультиматумів із боку Кремля.

Пізніше в Офісі президента України повідомили, що Володимир Путін не хоче проводити двосторонні переговори з Володимиром Зеленським і запевняє західних лідерів, що ще не настав час для зустрічі щодо врегулювання війни.