В Украине хотят разрешить изымать собственность Беларуси: законопроект внесен в Раду

В документе указано, что Беларусь является соучастницей России в полномасштабном вторжении, а имущество республики поможет Украине для восстановления экономики.

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Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, предлагающий изымать имущество не только России и ее резидентов, но и Беларуси — за соучастие в полномасштабном вторжении в Украину. Об этом говорится на сайте парламента.

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Документ, в частности, предлагает внести изменения в закон №2116 от 3 марта 2022 года "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации", добавив в него упоминание Республики Беларусь.

В пояснительной записке к документу указано, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины Беларусь предоставила войскам государства-агрессора свои территории и объекты, по причине чего российские силы смогли временно оккупировать ряд городов и населенных пунктов на севере страны. Авторы законопроекта также отметили, что с территории Беларуси в сторону Украины производятся запуски ракет.

Авторы законопроекта указали, что в резолюции Генеральной ассамблеи ООН "Определение агрессии" от 1974 года действия, предпринятые Минском в этой войне, квалифицируются как акт военной агрессии.

В связи с этими фактами депутаты предлагают национализировать имущество Беларуси и ее резидентов, в частности, денежные средства, валютные ценности, вклады в банках, движимое и недвижимое имущество, имущественные права, корпоративные права, ценные бумаги и т.д.

"Нашему государству крайне необходимы средства для восстановления экономики, реконструкции и восстановления разрушенной инфраструктуры, строительства жилья… считаем, что средства, которые поступят от продажи национализированного имущества… в результате применения соответствующих санкций в отношении Республики Беларусь, лишними не будут", — говорится в записке.

Инициаторами законопроекта стали четыре народных депутата из "Слуги народа" — Сергей Кузьминых, Георгий Мазурашу, Василий Вирастюк и Анатолий Остапенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии собственности РФ и ее резидентов 10 марта.

Также мы писали, что в парламенте зарегистрировали три законопроекта о запрете операций с рублем на территории Украины.