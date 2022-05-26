В Україні хочуть дозволити вилучати власність Білорусі: законопроєкт внесено до Ради

У документі зазначено, що Білорусь є співучасником Росії у повномасштабному вторгненні, а майно республіки допоможе Україні для відновлення економіки.

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Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, що пропонує вилучати майно не лише Росії та її резидентів, а й Білорусі за співучасть у повномасштабному вторгненні в Україну. Про це йдеться на вебсайті парламенту.

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Документ, зокрема, пропонує внести зміни до закону №2116 від 3 березня 2022 року "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації", додавши до нього згадку Республіки Білорусь.

У пояснювальній записці до документа зазначено, що з початку повномасштабної війни РФ проти України Білорусь надала військам держави-агресора свої території та об'єкти, через що російські сили змогли тимчасово окупувати низку міст і населених пунктів на півночі країни. Автори законопроєкту також зазначили, що з території Білорусі у бік України провадяться запуски ракет.

Автори законопроєкту вказали, що в резолюції Генеральної асамблеї ООН "Визначення агресії" від 1974 року дії, вжиті Мінськом у цій війні, кваліфікуються як акт військової агресії.

У зв'язку з цими фактами депутати пропонують націоналізувати майно Білорусі та її резидентів, зокрема, кошти, валютні цінності, вклади в банках, рухоме та нерухоме майно, майнові права, корпоративні права, цінні папери тощо.

"Нашій державі вкрай необхідні кошти для відновлення економіки, реконструкції та відновлення зруйнованої інфраструктури, будівництва житла... вважаємо, що кошти, які надійдуть від продажу націоналізованого майна... внаслідок застосування відповідних санкцій щодо Республіки Білорусь, зайвими не будуть", — йдеться у записці.

Ініціаторами законопроєкту стали чотири народні депутати зі "Слуги народу" — Сергій Кузьміних, Георгій Мазурашу, Василь Вірастюк та Анатолій Остапенко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про примусове вилучення власності РФ та її резидентів 10 березня.

Також ми писали, що в парламенті зареєстрували три законопроєкти про заборону операцій із рублем на території України.