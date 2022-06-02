У Путина пригрозили Украине ракетными ударами по Генштабу ВСУ и Минобороны

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев также заявил, что Украина понесет новые жертвы и потеряет территории, если не возобновит переговорный процесс с Кремлем.

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ВС РФ осуществят удары на поражения по центрам принятия решений, в том числе по Министерству обороны и Генеральному штабу Украины, если украинская армия применит полученное от США вооружение по территории России. Такое заявление в интервью телеканалу Al Jazeera сделал заместитель руководителя Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

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По его словам, у России не останется выбора, как атаковать центры принятия решений в случае, если Вооруженные силы Украины используют полученное от США вооружение по российским регионам.

Медведев пригрозил, что в таком случае ВС РФ атакуют Министерство обороны нашей страны и Генеральный штаб ВСУ.

"Но нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева. Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать", — продолжил бывший президент России, угрожая Украине новыми ракетными ударами.

Помимо этого, как утверждает замглавы Совбеза, отказ властей Киева от переговорного процесса может привести к новым жертвам среди населения и потере территорий. Медведев в ходе интервью заявил, что Украина сперва "проявила желание договариваться", но через какое-то время сменила свою позицию и приостановила диалог с Москвой из-за "влияния Брюсселя и Вашингтона".

"Украина может потерять и дополнительные территории в результате того, что происходит. В конечном счете это грозит Украине — отказ договариваться — по сути одним: утратой национального суверенитета", — продолжил Медведев угрожать Киеву и добавил, что серьезные решения в переговорном процессе необходимо принимать на трезвую голову, а "не под влиянием кокаина или стимуляторов".

Стоит отметить, что Дмитрий Медведев разразился новыми угрозами в адрес Украины после того, как Белый дом официально подтвердил отправку дальнобойной артиллерии Киеву.

Посол США в Украине Бриджит Бринк в контексте новой военной помощи заявила, что Украина сама может решать, на какое расстояние ей применять ракетные системы HIMARS.