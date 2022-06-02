У Путіна пригрозили Україні ракетними ударами по Генштабу ЗСУ та Міноборони

Експрезидент РФ Дмитро Медведєв також заявив, що Україна зазнає нових жертв і втратить території, якщо не відновить переговорний процес із Кремлем.

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ЗС РФ здійснять удари на ураження по центрах прийняття рішень, зокрема по Міністерству оборони та Генеральному штабу України, якщо українська армія застосує отримане від США озброєння територією Росії. Таку заяву в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera зробив заступник керівника Ради безпеки Дмитро Медведєв, повідомляє ТАСС.

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За його словами, у Росії не залишиться вибору, як атакувати центри прийняття рішень у разі, якщо Збройні сили України використовують отримане від США озброєння у російських регіонах.

Медведєв пригрозив, що в такому разі ЗС РФ атакують Міністерство оборони нашої країни та Генеральний штаб ЗСУ.

"Але треба розуміти, що кінцеві центри ухвалення рішень у цьому випадку, на жаль, знаходяться навіть не на території Києва. Тому це, безумовно, загроза, яку треба буде враховувати", — продовжив колишній президент Росії, погрожуючи Україні новими ракетними ударами.

Крім цього, як стверджує заступник голови Ради безпеки, відмова влади Києва від переговорного процесу може призвести до нових жертв серед населення та втрати територій. Медведєв у ході інтерв'ю заявив, що Україна спочатку "виявила бажання домовлятися", але через якийсь час змінила свою позицію і призупинила діалог з Москвою через "вплив Брюсселя та Вашингтона".

"Україна може втратити і додаткові території внаслідок того, що відбувається. Зрештою, це загрожує Україні — відмова домовлятися — по суті одним: втратою національного суверенітету", — продовжив Медведєв погрожувати Києву і додав, що серйозні рішення в переговорному процесі необхідно приймати на тверезу голову, а "не під впливом кокаїну чи стимуляторів".

Варто зазначити, що Дмитро Медведєв вибухнув новими погрозами на адресу України після того, як Білий дім офіційно підтвердив відправку далекобійної артилерії Києву.

Посол США в Україні Бріджит Брінк у контексті нової військової допомоги заявила, що Україна сама може вирішувати, на яку відстань їй застосовувати ракетні системи HIMARS.