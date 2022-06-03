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Политика Российско-украинская война

Зеленский проявил мужество, оставшись в Киеве, несмотря на угрозу ликвидации, — эксперт

Татьяна Катриченко
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Фото: Instagram/Володимир Зеленський | Эксперт оценил решение Зеленского остаться в Киеве во время полномасштабного вторжения

Не покидать столицу было личным решением президента, советников рядом с ним в тот момент не было, рассказал Фокусу Александр Кочетков.

Международные партнеры и охрана рекомендовали президенту Украину Владимиру Зеленскому покинуть Киев накануне полномасштабного наступления РФ 24 февраля, однако глава государства проявил мужество, оставшись в столице, несмотря на угрозу ликвидации. Об этом в интервью Фокусу "100 дней трансформации Зеленского. Как изменился президент за время войны" сообщил политический эксперт Александр Кочетков.

Давление значительно усилилось, когда российская армия вошла в Чернобыльскую зону и направлялась к Киеву, отметил Кочетков.

"Тогда в правительственном квартале, а также Брюсселе и Вашингтоне складывалось впечатление, что наступление не удержать. И его цель – очевидна: элитные войска армии РФ, в частности, несколько самолетов псковских десантников, должны были захватить правительственный квартал, а после либо уничтожить украинскую власть, либо склонить ее к сотрудничеству. Поэтому можно говорить, что предложения об эвакуации поступали Зеленскому со всех сторон, – говорит в комментарии Фокусу политический эксперт.

Несмотря на обострение ситуации президент "неожиданно проявил мужество", считает Кочетков.

"Он четко, и это была его личная позиция, советников тогда рядом не было, отказался. Он остался в Киеве даже понимая, что его могут физически ликвидировать", — добавил эксперт.

Полное интервью с политическим экспертом Александром Кочетковым можно прочитать на сайте Фокуса.