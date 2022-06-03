Зеленський проявив мужність, залишившись у Києві, незважаючи на загрозу ліквідації, — експерт

Не залишати столицю було особистим рішенням президента, радників поруч із ним на той момент не було, розповів Фокусу Олександр Кочетков.

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Міжнародні партнери й охорона рекомендували президенту Україну Володимиру Зеленському покинути Київ напередодні повномасштабного наступу РФ 24 лютого, проте глава держави проявив мужність, залишившись у столиці, незважаючи на загрозу ліквідації. Про це в інтерв'ю Фокусу "100 днів трансформації Зеленського. Як змінився президент за час війни", повідомив політичний експерт Олександр Кочетков.

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Тиск значно посилився, коли російська армія увійшла до Чорнобильської зони і прямувала до Києва, зазначив Кочетков.

"Тоді в урядовому кварталі, а також Брюсселі та Вашингтоні складалося враження, що наступ не утримати. І його мета — очевидна: елітні війська армії РФ, зокрема, кілька літаків псковських десантників, повинні були захопити урядовий квартал, а потім або знищити українську владу, або схилити її до співпраці, тому можна говорити, що пропозиції про евакуацію надходили Зеленському з усіх боків", — каже у коментарі Фокусу політичний експерт.

Незважаючи на загострення ситуації, президент "несподівано проявив мужність", вважає Кочетков.

"Він чітко, і це була його особиста позиція, радників тоді поряд не було, відмовився. Він залишився у Києві навіть розуміючи, що його можуть фізично ліквідувати", — додав експерт.

Повне інтерв'ю з політичним експертом Олександром Кочетковим можна прочитати на сайті Фокусу.