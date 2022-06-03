Эксперт о роли Зеленского во время войны: "Сыграло его актерское прошлое"

Президент получил самую большую аудиторию из возможных в лице всего мира и усиливать международную поддержку Киева ему помогают навыки артиста.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Президенту Владимиру Зеленскому в условиях полномасштабной войны против России помогает его актерское прошлое. Лидер государства успешно выступает перед "самой большой аудиторией" в лице всего мира, усиливая международную поддержку Киева. Об этом в интервью Фокусу "100 дней трансформации Зеленского. Как изменился президент за время войны" сообщил политический эксперт Александр Кочетков.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

"Эта роль Владимиру Зеленскому хорошо известна. И он ее до и во время президентства так или иначе пытался играть. Такая позиция стала важным вкладом в сопротивление. То, что президент Украины остался в Киеве, позволило не захватить столицу", – уточняет эксперт в комментарии Фокусу.

В кругах, близких к Гаранту Конституции, говорят, что с первых часов полномасштабного вторжения Владимир Зеленский решил не вмешиваться в военные вопросы, а усиливать решения военного командования на дипломатическом уровне. Глава государства сосредоточился на внешнеполитическом направлении.

"И вновь сыграло его актерское прошлое, – уверен Кочетков. – Зеленский получил самую большую аудиторию, какую себе можно представить – весь мир. Ни один артист, даже Чарли Чаплин с его фильмом "Великий диктатор", который демонстрировался перед парламентами, не имел такой", – поясняет он.

Эксперт называет Зеленского хорошим актером: но на этот раз тексты его выступлений были не просто написаны блестяще, а и произнесены от чистого сердца.

Полное интервью с политическим экспертом Александром Кочетковым можно прочитать на сайте Фокуса.