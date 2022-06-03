Експерт про роль Зеленського під час війни: "Зіграло його акторське минуле"

Президент отримав найбільшу аудиторію з можливих в особі всього світу та посилювати міжнародну підтримку Києва йому допомагають навички актора.

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Президенту Володимиру Зеленському за умов повномасштабної війни проти Росії допомагає його акторське минуле. Лідер держави успішно виступає перед "найбільшою аудиторією" в особі всього світу, посилюючи міжнародну підтримку Києва. Про це в інтерв'ю Фокусу "100 днів трансформації Зеленського. Як змінився президент за час війни", повідомив політичний експерт Олександр Кочетков.

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"Ця роль Володимиру Зеленському добре відома. І він її до і під час президентства так чи інакше намагався грати. Така позиція стала важливим внеском в опорі. Те, що президент України залишився в Києві, дозволило не захопити столицю", — уточнює експерт у коментарі Фокусу.

У колах, близьких до Гаранта Конституції, кажуть, що з першої години повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський вирішив не втручатися у військові питання, а посилювати рішення військового командування на дипломатичному рівні. Глава держави зосередився на зовнішньополітичному напрямі.

"І знову зіграло його акторське минуле, — впевнений Кочетков. — Зеленський отримав найбільшу аудиторію, яку собі можна уявити — весь світ. Жоден артист, навіть Чарлі Чаплін з його фільмом "Великий диктатор", який демонстрували перед парламентами, не мав таку", — пояснює він.

Експерт називає Зеленського хорошим актором: але цього разу тексти його виступів не просто написані блискуче, а й вимовлені від щирого серця.

Повне інтерв'ю з політичним експертом Олександром Кочетковим можна прочитати на сайті Фокусу.