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Політика Російсько-українська війна

Експерт про роль Зеленського під час війни: "Зіграло його акторське минуле"

Тетяна Катриченко
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Фото: Офіс президента | Експерт розповів про роль акторського минулого Зеленського у війні

Президент отримав найбільшу аудиторію з можливих в особі всього світу та посилювати міжнародну підтримку Києва йому допомагають навички актора.

Президенту Володимиру Зеленському за умов повномасштабної війни проти Росії допомагає його акторське минуле. Лідер держави успішно виступає перед "найбільшою аудиторією" в особі всього світу, посилюючи міжнародну підтримку Києва. Про це в інтерв'ю Фокусу "100 днів трансформації Зеленського. Як змінився президент за час війни", повідомив політичний експерт Олександр Кочетков.

"Ця роль Володимиру Зеленському добре відома. І він її до і під час президентства так чи інакше намагався грати. Така позиція стала важливим внеском в опорі. Те, що президент України залишився в Києві, дозволило не захопити столицю", — уточнює експерт у коментарі Фокусу.

У колах, близьких до Гаранта Конституції, кажуть, що з першої години повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський вирішив не втручатися у військові питання, а посилювати рішення військового командування на дипломатичному рівні. Глава держави зосередився на зовнішньополітичному напрямі.

"І знову зіграло його акторське минуле, — впевнений Кочетков. — Зеленський отримав найбільшу аудиторію, яку собі можна уявити — весь світ. Жоден артист, навіть Чарлі Чаплін з його фільмом "Великий диктатор", який демонстрували перед парламентами, не мав таку", — пояснює він.

Експерт називає Зеленського хорошим актором: але цього разу тексти його виступів не просто написані блискуче, а й вимовлені від щирого серця.

Повне інтерв'ю з політичним експертом Олександром Кочетковим можна прочитати на сайті Фокусу.