Зеленскому удалось убедить не политиков, а их избирателей во всем мире, – эксперт

Президент Украины заручился поддержкой западных избирателей, которые в свою очередь требуют от властей оказывать Киеву больше помощи, заявил Александр Кочетков.

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Президенту Украины Владимиру удалось заручиться поддержкой избирателей по всему миру, которые в свою очередь оказывали давление на европейские и американские элиты с целью оказания большей помощи Киеву в условиях полномасштабной войны с РФ. Об этом в интервью Фокусу "100 дней трансформации Зеленского. Как изменился президент за время войны" сообщил политический эксперт Александр Кочетков.

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"Все мы знаем, что в администрации Байдена есть пророссийское крыло, которое бы хотела сдать Украину россиянам. Это те, которые говорят, что главный соперник США – Китай. Среди них советник по национальной безопасности Джейк Салливан и глава ЦРУ Уильям Бернс. Последний вообще бывший посол США в России, – говорит в комментарии Фокусу политический консультант. – Но популярность Зеленского в США настолько велика, что с ней даже эти опытные политики не могут не считаться. Она даже больше, чем Байдена. Когда 72% американцев поддерживают идею предоставление Украине оружия – это большой результат, который президентская администрация не может игнорировать. И благодаря этой поддержке у нас есть и будет оружие и деньги. Зеленскому верят, когда он говорит: мы демократическая страна, боремся за свою свободу. Украине в концов концов удалось сформировать антипутинскую коалицию".

По словам Кочеткова, Украине даже удалось найти поддержку в Германии, где политические элиты всегда считались более зависимыми от России, чем где-либо в Европе. Канцлер Германии Олафа Шольца вынужден обещать и выполнять обещания, пусть и медленно, данные под натиском своего общества, добавил эксперт.

Полное интервью с политическим экспертом Александром Кочетковым можно прочитать на сайте Фокуса.