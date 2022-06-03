Зеленському вдалося переконати не політиків, а їхніх виборців у всьому світі, — експерт

Президент України заручився підтримкою західних виборців, які, у свою чергу, вимагають від влади надавати Києву більше допомоги, заявив Олександр Кочетков.

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Президенту України Володимиру вдалося заручитися підтримкою виборців у всьому світі, які в свою чергу чинили тиск на європейські й американські еліти з метою більшої допомоги Києву в умовах повномасштабної війни з РФ. Про це в інтерв'ю Фокусу "100 днів трансформації Зеленського. Як змінився президент за час війни", повідомив політичний експерт Олександр Кочетков.

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"Усі ми знаємо, що в адміністрації Байдена є проросійське крило, яке хотіло б здати Україну росіянам. Це ті, які кажуть, що головний суперник США — Китай. Серед них радник із національної безпеки Джейк Салліван і голова ЦРУ Вільям Бернс. Останній взагалі колишній посол США в Росії, — говорить у коментарі Фокусу політичний консультант. — Але популярність Зеленського в США настільки велика, що на неї навіть ці досвідчені політики не можуть не зважати. Вона навіть більша, ніж у Байдена. Коли 72% американців підтримують ідею надання Україні зброї — це великий результат, який президентська адміністрація не може ігнорувати. І завдяки цій підтримці в нас є й буде зброя та гроші. Зеленському вірять, коли він каже: ми демократична країна, боремося за свою свободу. Україні врешті-решт вдалося сформувати антипутінську коаліцію".

За словами Кочеткова, Україні навіть вдалося знайти підтримку в Німеччині, де політичні еліти завжди вважалися більш залежними від Росії, ніж будь-де в Європі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц змушений обіцяти й виконувати обіцянки, нехай і повільно, дані під натиском свого товариства, додав експерт.

Повне інтерв'ю з політичним експертом Олександром Кочетковим можна прочитати на сайті Фокусу.