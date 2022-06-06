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Политика Российско-украинская война

Олигархи, чиновники и спортсмены: в ОП представили проект индивидуальных санкций против РФ

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У Зеленского представили проект индивидуальных санкций против топ-россиян

Ключевое внимание при введении персональных ограничений, как отмечают в Офисе Президента, необходимо уделять ТОП-100 российскому списку Forbes.

Международная рабочая группа под руководством главы Офиса Президента Андрея Ермака и экс-посла США в России Майкла Макфола представила дорожную карту относительно индивидуальных санкций против граждан РФ. Об этом информирует пресс-служба ОП.

Дорожная карта, по данным ведомства, определяет все категории лиц, в отношении которых должны быть введены персональные санкции, а также предлагает стратегию усиления санкционного давления в отношении страны-агрессора.

Группа Ермака-Макфола утверждает, что задачей индивидуальных ограничений является усиление давления на элиты России для скорейшего прекращения полномасштабной войны в Украине.

"Группа предлагает наложить санкции на тех лиц, в отношении которых это можно сделать быстрее и эффективнее. Предложены следующие категории подсанкционных лиц по приоритету: олигархи, высшие чиновники, ключевой менеджмент компаний, включая иностранцев, российские пропагандисты, руководство политических партий, члены семей и доверенные лица всех этих людей", — отмечают в Офисе Президента.

Под персональные санкции, как утверждает группа Ермака-Макфола, могут попасть не менее 12 тысяч физлиц и около 3 тысяч юридических лиц, а самый главный приоритет в введении ограничений отдается ТОП-100 из российского списка Forbes. Помимо этого, союзникам предлагают рассмотреть индивидуальные санкции в отношении всех спортсменов из России.

Ключевое внимание, как сказано на сайте ОП, следует уделить российским топ-олигархам, которые на сегодняшний день смогли избежать ограничений:

  • Владимир Потанин — владелец "Норильского никеля";
  • Андрей Бокарев — совладелец "Трансмашхолдинга";
  • Искандер Махмудов — совладелец компаний "Трансойл" и "Трансмашхолдинг".

Основными санкционными механизмами, по мнению группы Ермака-Макфола, должны стать:

  • замораживание активов;
  • запрет на въезд в страны, которые входят в состав санкционной коалиции;
  • прекращение полномочий в западных компаниях.

Напомним, в Кремле раскритиковали шестой пакет санкций против РФ и назвали европейских политиков "имбецилами". По словам экс-президента России Дмитрия Медведева, новые ограничения больше вредят простым жителям Евросоюза и банковский сектор страны-агрессора не почувствует отключение некоторых банков от системы SWIFT.

Также сообщалось, что в Верховной Раде анонсировали детали седьмого пакета санкций против РФ.