Олігархи, чиновники та спортсмени: в ОП представили проєкт індивідуальних санкцій проти РФ

Ключову увагу під час запровадження персональних обмежень, як зазначають в Офісі Президента, необхідно приділяти топ-100 російському списку Forbes.

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Міжнародна робоча група під керівництвом голови Офісу Президента Андрія Єрмака та експосла США у Росії Майкла Макфола представила дорожню карту щодо індивідуальних санкцій проти громадян РФ. Про це повідомляє пресслужба ОП.

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Дорожня карта, за даними відомства, визначає всі категорії осіб, проти яких мають ввести персональні санкції, а також пропонує стратегію посилення тиску санкцій проти країни-агресора.

Група Єрмака-Макфола стверджує, що завданням індивідуальних обмежень є посилення тиску на еліти Росії для якнайшвидшого припинення повномасштабної війни в Україні.

"Група пропонує накласти санкції на тих осіб, щодо яких це можна зробити швидше та ефективніше. Запропоновано такі категорії підсанкційних осіб за пріоритетом: олігархи, вищі чиновники, ключовий менеджмент компаній, включаючи іноземців, російських пропагандистів, керівництво політичних партій, членів сімей та довірених осіб всіх цих людей", — зазначають в Офісі Президента.

Під персональні санкції, як стверджує група Єрмака-Макфола, можуть потрапити щонайменше 12 тисяч фізосіб та близько 3 тисяч юридичних осіб, а пріоритет у введенні обмежень віддають ТОП-100 із російського списку Forbes. Крім цього, союзникам пропонують розглянути індивідуальні санкції щодо всіх спортсменів із Росії.

Ключову увагу, як сказано на сайті ОП, слід приділити російським тополігархам, які на сьогодні змогли уникнути обмежень:

Володимир Потанін — власник "Норильського нікелю";

Андрій Бокарьов — співвласник "Трансмашхолдингу";

Іскандер Махмудов — співвласник компаній "Трансойл" та "Трансмашхолдинг".

Основними санкційними механізмами, на думку групи Єрмака-Макфола, мають стати:

заморожування активів;

заборона на в'їзд до країн, що входять до складу санкційної коаліції;

припинення повноважень у західних компаніях.

Нагадаємо, у Кремлі розкритикували шостий пакет санкцій проти РФ та назвали європейських політиків "імбецилами". За словами експрезидента Росії Дмитра Медведєва, нові обмеження більше шкодять простим мешканцям Євросоюзу, і банківський сектор країни-агресора не відчує відключення деяких банків від системи SWIFT.

Також повідомлялося, що у Верховній Раді анонсували деталі сьомого пакета санкцій проти РФ.